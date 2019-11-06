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نجم الجزائر مهدد بالإيقاف بسبب اللقطة الخارجة (فيديو)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:12 ص
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البلايلي
البلايلي
الفجر الرياضي
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خرج الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي الأهلي السعودي عن شعوره وبصقعلى مدافع الجندل خلال مباراتهما في كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت بفوز الأهلي 4-1 في دور الـ64.

 

وأصبح يوسف البلايلي مهددًا بالإيقاف وفقًا للمادة الـ48 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بالإيقاف 6 مباريات والغرامة مما يجعله مهددًا بالاستبعاد من مواجهة الأهلي والهلال في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي يوم 29 نوفمبر.


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الكلمات المفتاحية

يوسف البلايلي الجزائر الأهلي اخبار الرياضة

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