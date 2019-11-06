نجم الجزائر مهدد بالإيقاف بسبب اللقطة الخارجة (فيديو)

خرج الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي الأهلي السعودي عن شعوره وبصقعلى مدافع الجندل خلال مباراتهما في كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت بفوز الأهلي 4-1 في دور الـ64.

وأصبح يوسف البلايلي مهددًا بالإيقاف وفقًا للمادة الـ48 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بالإيقاف 6 مباريات والغرامة مما يجعله مهددًا بالاستبعاد من مواجهة الأهلي والهلال في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي يوم 29 نوفمبر.



