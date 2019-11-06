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نجم الجزائر يبصق على مدافع في مباراة الأهلي والجندل (فيديو)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:34 ص
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البلايلي
البلايلي
الفجر الرياضي
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بصق الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي الأهلي السعودي على مدافع الجندل خلال مباراتهما في كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت بفوز الأهلي 4-1 في دور الـ64.

 

ودخل يوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر في مشادة مع أحد لاعبي فريق الجندل في الدقيقة الـ21 من عمر المباراة وتبادل الطرفان البصق على بعضهما البعض.

 

وتهدد المادة الـ48 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق البلايلي بالإيقاف 6 مباريات والغرامة مما يجعله مهددًا بالاستبعاد من مواجهة الأهلي والهلال في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي يوم 29 نوفمبر.


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الكلمات المفتاحية

يوسف البلايلي الجزائر الاهلي السعودي اخبار الرياضة

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