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ما الفارق بين إيهاب أمين ووقفة رمضان صبحي؟

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:16 ص
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إيهاب أمين
إيهاب أمين
الفجر الرياضي
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أشعل إيهاب أمين لاعب الأهلي مباراة فريقه ضد الزمالك في كرة السلة وذلك على طريقة وقفة رمضان صبحي على الكرة كلقطة استعراضية عندما مرر إيهاب الكرة بين أقدام لاعب الزمالك مصطفي مشعل مما أدى إلى اشتباكات بين الفريقين.

 

وأكد محمد عبد المطلب "طلبة" نائب رئيس اتحاد كرة السلة أن مهاراة لاعب الأهلي التي فعلها أمام لاعب الزمالك غير مخالفة للقانون.

 

وقال في تصريحات تليفزيونية: "مهارة إيهاب غير مخالفة للقانون والزمالك احتج على زيادة الأعداد، المباراة تنظيمياً وفنياً كانت تسير بشكل جيد حتى الثواني الثلاثة الأخيرة بعد تقدم الاهلي بفارق 12 نقطة"، وهو تفسير يشابه تبرير وقفة رمضان صبحي على الكرة في مباراة القمة.

 

وينتظر الاتحاد المصري لكرة السلة تقرير لجنة المسابقات برئاسة أحمد كامل وتقرير مراقب وحكام مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من كأس مصر لإتخاذ القرارات المناسبة

 

وفاز الأهلي مع نجمه إيهاب أمين على الزمالك بنتيجة 92 – 80 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ليتأهل المارد الأحمر للدور ربع النهائي للبطولة المحلية.

 

وسيطر الأهلي مجريات المباراة منذ البداية حيث تفوق في الفترة الأولي بنتيجة ( 23/16 )، وحافظ على تفوقه الكبير في الفترة الثانية بنتيجة ( 33/26 )، وأنهى المارد الأحمر الفترة الثالثة متقدمًا أيضًا بنتيجة ( 62/58 )، وحسم المباراة لصالحه في الفترة الرابعة بعدما تقدم بنتيجة ( 92/80 ) ليتأهل لدور الثمانية بكأس مصر.

 

 

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الكلمات المفتاحية

كرة السلة الزمالك الأهلي اخبار الرياضة إيهاب أمين

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