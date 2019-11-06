الصين تدعم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن قضايا هونج كونج



• ضحايا العنف

من بين الأشخاص البارزين الذين تعرضوا للهجوم خلال أشهر الاضطرابات العنيفة في بعض الأحيان كان جيمي شام، زعيم الجبهة المدنية لحقوق الإنسان في هونغ كونغ، الذي نظم مظاهرات حاشدة ضد مشروع قانون تسليم المجرمين. تعرض للهجوم في أكتوبر.



تعرض مستشار المقاطعة، أندرو تشيو، للاعتداء من قبل رجل قام بقطع جزء من أذنيه خارج مركز تجاري هذا الأسبوع.



قال نشطاء إنه من المقرر تنظيم احتجاجات أخرى اليوم الأربعاء في بعض جامعات هونغ كونغ. أطلقت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في مسيرة تحت عنوان جاي فوكس يوم الثلاثاء.



يطالب المتظاهرون بوضع حد للتدخل الصيني المتصوَّر في شؤون الإقليم، فضلًا عن الاقتراع العام والتحقيق المستقل في وحشية الشرطة المزعومة، من بين مطالب أخرى.



وتنفي بكين التدخل وتتهم الحكومات الأجنبية بتأجيج الاضطرابات. التقي الرئيس "شي" مع "لام" يوم الثلاثاء في شنغهاي، لتأييد دعم إدارتها. بعد الاجتماع، نفت لام الشائعات بأن الحكومة تدرس العفو عن المتظاهرين المتهمين بارتكاب جرائم.







أوضح مسؤول صيني بارز اليوم الاربعاء ان بكين تؤيد اتخاذ المزيد من الاجراءات الجريئة لمعالجة جذور الاضطرابات التي عصفت بهونج كونج منذ شهور بعد ساعات من مهاجمة رجل يحمل السكين مشرع موالي لبكين في المركز المالي.وقال هان تشنغ، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، في اجتماع رسمي مع زعيمة هونج كونج كاري لام في بكين، إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة تلحق الضرر بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تحكم المدينة بموجبها منذ عودتها من بريطانيا إلى بكين في عام 1997.وقال هان، بينما كان يجلس بجوار لام في قاعة اجتماعات في دار ضيافة الدولة دياويوتاى "إننا ندعم بشدة تبني حكومة المنطقة الإدارية الخاصة إجراءات أكثر نشاطًا وفعالية لحل المشكلات الاجتماعية".وأضاف إن المشكلات الاجتماعية شملت السكن غير الميسر في المدينة، والتي تصنف على أنها منطقة خاصة في الصين.قال الحزب الشيوعي الصيني يوم الثلاثاء إنه لن يتسامح مع أي "سلوك انفصالي" بعد أن دعا بعض المحتجين إلى الاستقلال. وقال هان إن العنف تجاوز "الحد الأدنى" لقانون الحكم والأخلاق.إن ما بدأ كتحريض ضد مشروع قانون تسليم المجرمين الذي كان من شأنه أن يسمح بإرسال الناس إلى الصين القارية للمحاكمة، اتسع ليشمل دعوات للديمقراطية الكاملة، من بين مطالب أخرى.أغرقت الاحتجاجات التي دامت أكثر من خمسة أشهر هونج كونج في أكبر أزمة سياسية منذ عقود وتشكل واحدة من أخطر التحديات لحكم الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.كان هان يجتمع مع لام بعد ساعات فقط من قيام رجل بطعن النائب جونيوس، وهو موالي لبكين، في صدره بسكين في أحدث سلسلة من الهجمات على المرشحين الذين يخوضون انتخابات مجالس المدينة.تم استهداف كلا من الشخصيات المؤيدة للديمقراطية والمؤيدة للإنشاء. سيكون التصويت يوم 24 نوفمبر.تم إخضاع المهاجم المزعوم والقبض عليه. وقال "هو" في بيان نُشر على الإنترنت إنه عانى من جرح سكين في الجزء العلوي الأيسر من صدره، لكنه قال إن حياته ليست في خطر. كما أصيب اثنان من زملائه.لم يكن دافع المهاجم معروفًا، لكن اكتسب "هو" شهرة بين المتظاهرين المناهضين للحكومة في يوليو عندما تم تصويره وهو يضحك ويصافح أعضاء عصابة ثالوث يشتبه في أنهم اعتدوا على المتظاهرين الشباب.أظهر شريط فيديو على الإنترنت المهاجم يسلّم "هو" مجموعة من الزهور الصفراء، قبل أن يأخذ سلاحًا من حقيبته ويطعنه.