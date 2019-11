وقف تصوير فيلم أنجلينا جولي بعد العثور على قنبلة في موقع التصوير

كشفت مصادر من داخل موقع تصوير فيلم Eternals للنجمة أنجلينا جولي، والنجم ريتشارد مادين، أن موقع تصوير الفيلم بجزر الكناري قد تم إخلائه، بعد العثور على قنبلة من أحد الحروب القديمة بهذه المنطقة.

وقالت صحيفة "ذا صن"، أن القنبلة كانت في وضعية سكون لم تنفجر لعقود، وبعد العثور عليها تم الوقف الفوري للتصوير وإخلاء الموقع للتخلص منها.

ويعتبر فيلم Eternals، من الأفلام التابعة لعالم استديوهات مارفل الشهير، الذي يضم أفلام Avengers، ويأتي ضمن المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.

وينضم عالم أفلام "مارفل"، أكثر من 20 فيلم، طرحوا على مدار 10 سنوات، في ثلاث مراحل، وكانوا جميعا ضمن حقبة infinity saga.

وأعلنت ستديوهات مارفل مؤخرا عن تفاصيل المرحلة الرابعة لأفلامها السينمائية، على لسان رئيسها "كيفين فيجي" في شهر يوليو الماضي، ضمن فعاليات مؤتمر "كوميك كون" بمدينة سان دييجو الأمريكية عن تفاصيل المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي بكشفها عن أسماء الأفلام والمسلسلات التي ستعرض ضمن هذه المرحلة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المرحلة ستتضمن 6 أفلام و5 مسلسلات، منها أجزاء جديد تكميلية لأفلام من مراحل عالم MARVEL السينمائي السابقة، والمسلسلات ستكون لشخصيات مشتقة من أفلام المراحل السابقة أيضا، سيكون منها فيلم Eternals.

ومن أبرز الأعمال التي ستطرحها مارفل ضمن مرحلتها الرابعة، كل من فيلم SHANG-CHI and the legend of the rings، وسيكون أول فيلم يشهد ظهور بطل خارق من أصول آسيوية في بطولة مطلقة.

وسيكون الفيلم من بطولة "سيمو ليو" و"أكوافينا" و"توني ليونج"، ومن المقرر طرحه بصالات العرض في فبراير 2021.

وفيلم THE ETERNALS الذي سيكون من بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وكوميل ناجياني، ولورين رايدلوف وسلمى حايك، ومن إخراج كلوي زهاو، ويطرح بصالات العرض في يوم 6 نوفمبر 2020.

ومن المسلسلات، مسلسل THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER، الذي تشتق شخصياته من أفلام CAPTAIN AMERICA، وهو من بطولة أنتوني ماكي وسباستيان ستان، وسيعرض في خريف 2020 على قانة ديزني.

ومسلسل LOKI، الذي تشتق أحداثه من شخصية لوكي من أفلام THOR، ويظهر في دور البطولة النجم توم هدلستون، ويعرض المسلسل في ربيع عام 2021 على قناة ديزني.