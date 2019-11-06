للمرة الأولى في حياته.. كيانو ريفز يظهر برفقة سيدة تجمعه بها علاقة رسمية

من المعروف في عالم هوليوود حرص النجوم الكبار على الظهور برفقة من تربطهم بهم علاقات عاطفية من مختلف الأشكال، في المحافل الرسمية والمهرجانات الشهيرة، ليلتقطوا معا صورا تذكارية.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن النجم الكبير كيانو ريفز، لم يسبق له القيام بمثل هذا الأمر من قبل، على مدار حياته المهنية التي تمتد لـ 37 عام بمجال التمثيل.





ظهوره برفقة أليكسندرا جرانت



وبالرغم من أنه سبق له الارتباط بنجمات كبار عاطفيا، مثل ساندرا بولوك، وأماندا دي كاندينت، لم يسبق لكيانو الظهور برفقتهن على السجادة الحمراء بأي حدث مميز أو مهرجان كبير، وذلك حتى ليلة أمس التي شهدت كسر كيانو لهذا الروتين الذي استمر لعقود طويلة في حياته.



ونشرت الصحيفة البريطانية، لقطات من ظهور النجم كيانو ريفز بمراسم افتتاح حفل مهرجان LACMA Art + Film بمدينة لوس أنجلوس، والذي شهد ظهوره برفقة سيدة تجمعه بها علاقة عاطفية للمرة الأولى، وهي حبيبته فنانة الرسم "أليكسندرا جرانت".



ومن الوهلة الأولى قد يظن البعض أن أليكسندرا تزيد في عمرها عن كيانو، في حين أن نجم أفلام ماتريكس الشهير، يبلغ من العمر 55 عام، وهي تبلغ 46 عام.





أخر أخباره السينمائية



وكانت آخر أخبار النجم كيانو ريفز بمجال السينما، الإعلان عن اتفاقه على إنتاج نسخة نسائية، من فيلمه الناجح "جون ويك".



وسبق أن ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن كيانو سيكون المنتج المنفذ للفيلم في نسخته النسائية، في حين لم يتم الكشف عن نية ظهور كيانو نفسه في الفيلم بشخصيته "جون ويك".



وقالت الصحيفة وفقا لتقرير نقلته عن موقع "ديد لاين"، أن كيانو سيتولى مهمة المنتج المنفذ للفيلم، في حين سيكلف المخرج "لين وايزمان" بمهمة إخراج النسخة النسائية.





قصة النسخة النسائية من الفيلم



ومن المنتظر أن تدور قصة النسخة النسائية من الفيلم، في نفس إطار التشويق والقتال الذي تدور حوله قصة الأجزاء الثلاث المطروحة من سلسلة جون ويك، والتي طرح جزءها الثالث مطلع عام 2019 الجاري.



وحقق الجزء الثالث من السلسلة، والذي ظهرت به النجمة هالي بيري، إيرادات وصلت لـ 323 مليون دولار من عرضه بصالات العرض بجميع أنحاء العالم.









