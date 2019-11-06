إصابة جديدة تهدد أحلام برشلونة

يحدد البرنامج التأهيلي مدة غياب جوردي ألبا الظهير الأيسر نادي برشلونة الإسباني الذي تعرض للإصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى خلال مباراة الفريق أمام سلافيا براج التشيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

وغادر جوري ألبا مع بداية الشوط الثاني لمباراة برشلونة وسلافيا براج لحساب سيرجي روبرتو بسبب شعوره ببعض الآلام التي تم تشخيصها في البداية في العضلات المأبضية.

شعر جوردي ألبا بآلام مع آخر دقائق الشوط الأول، عندما كان يحاول منع هجمة مرتدة للفريق التشيكي.