تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء في أسواق الإسماعيلية

رصدت بوابة الفجر، اليوم الأربعاء، 6 ـ 11 ـ 2019، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر الجوافة من 4 الى 7 جنيهات للكيلو، والعنب من 4 الي 7 جنيهات، والبرتقال من 3 الي 5 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، والتين 7 جنيهات، والمانجو من 10 الي 15 جنيهًا حسب النوع والحجم، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات.





وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 20 إلى 25 جنيهًا، والليمون البلدي بين 8 إلى 12 جنيه، والليمون أضاليا بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 10 إلى 20 للواحدة، والموز من 7 الي 10 جنيهات.





استقرار أسعار الخضروات





وشهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 6 الي 8 جنيهات، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 3 إلى 5 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات، والبامية 8 جنيها، والملوخية 6 جنيهات.



