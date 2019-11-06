أمطار وشبورة تحجب الرؤية.. تعرف على طقس الأربعاء ودرجات الحرارة بالمحافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، حيث يسود طقس معتدل مع احتمال سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ويميل الطقس للحرارة جنوبا في ساعات النهار، ويشهد طقس الغد برودة في ساعات الليل المتأخرة.





ولفتت الهيئة في بيانها، إلى أن الرؤية من المتوقع أن تقل في ساعات النهار الأولى نظرا لوجود الشبورة المائية في شمال وجنوب البلاد، كما تظهر سحب منخفضة ومتوسطة على المناطق الشمالية من البلاد مما يهيئ الفرصه لسقوط الأمطار على أجزاء منها.





وأوضحت أن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد كالأتي:

القاهرة 19 28

شبين الكوم 19 27

طنطا 19 27

دمنهور 17 28

الإسكندرية 17 27

بلطيم 18 27

مطروح 15 25

السلوم 17 28

سيوة 14 28

بورسعيد 23 27

دمياط 22 27

الزقازيق 18 28

الإسماعيلية 17 28

السويس 18 28

العريش 19 26

رفح 19 26

رأس سدر 18 27

نخل 10 25

نويبع 23 27

طابا 19 27

كاترين 10 23

الطور 20 28

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 19 31

مرسى علم 19 30

الفيوم 17 29

بنى سويف 17 29

المنيا 15 29

أسيوط 16 30

سوهاج 15 30

قنا 15 30

الأقصر 17 32

أسوان 18 33

أبوسمبل 18 33

الوادي الجديد 14 31

شلاتين 23 30

أبو رماد 23 29

حلايب 24 27

رأس حدربة 24 28