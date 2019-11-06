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إرشادات عاجلة من السكة الحديد إلى المسافرين بالقطارات اليوم

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:56 ص
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم  التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات
واوضحت الهيئة ان سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير

معدلات التأخيرات
وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الأتي:
أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:
منطقة القاهرة  أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، من المتوقع متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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مواعيد القطارات اليوم تاخيرات اليوم اليوم السكة الحديد

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