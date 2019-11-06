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هذا المشهد من حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن Trending يوتيوب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:33 ص
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بوابة الفجر
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حقق مشهد رعب، في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك3"، عدد مشاهدات مرتقع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونجح الفيديو في تحقيق أكثر من أكثر من 70,812 مشاهدة حتى الآن.

رانيا محمود ياسين تروج للحكاية
وقبل أيام نشرت رانيا محمود ياسين، مجموعة صور من كواليس تصوير حكاية "ما يطلبه المستمعون" مع أبطال العمل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تعليق رانيا محمود ياسين
وعلقت "رانيا" على الصور قائلة: "كواليس نصيبي وقسمتك الجزء ٣، حكاية مايطلبه المستمعون، وأيام التعب والشقاء وعدم النوم بالأيام لدرجه كنا بنام ما بين الشوت والشوت أيام، اللهم نسألك النجاح والتوفيق يارب العالمين".

تفاصيل الصور
وظهر في الصور أبطال عمل "ما يطلبه المستمعون" ومؤلف الحكاية ومسلسل نصيبي وقسمتك الفنان عمرو محمود ياسين.

تفاعل الجمهور
وتفاعل الجمهور المتابع لها معبرين عن إعجابهم الشديد بالحكاية، وتفاصيل الشخصيات وردود أفعالهم.

أبطال حكاية ما يطلبه المستمعون
حكاية "ما يطلبه المستمعون" بطولة رانيا محمود ياسين، نيرمين الفقي، ميدو عادل، كريم الحسيني، وآخرين تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج أكرم فريد.

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