اتحاد السلة: لاعب الأهلي لم يخطئ أمام الزمالك.. وننتظر تقرير حكم اللقاء

قال محمد عبد المطلب "طلبة" نائب رئيس اتحاد كرة السلة، أن مهاراة لاعب الاهلي التي فعلها أمام لاعب الزمالك غير مخالفة للقانون.





وصرح عبد المطلب عبر فضائية صدى البلد: "الزمالك احتج على زيادة الأعداد، المباراة تنظيمياً وفنياً كانت تسير بشكل جيد حتى الثواني الثلاثة الأخيرة بعد تقدم الاهلي بفارق 12 نقطة".





وواصل "طلبة" حديثه: "مهارة لاعب الاهلي التي فعلها ضد لاعب الزمالك غير مخالفة للقانون".





وإختتم نجم كرة السلة المصرية الأسبق تصريحاته: "اندفاع لاعب الاهلي نحو المدرجات أدى الى عودة الاحتكاك، والامن نجح في وضع حاجزبين الفريقين".





وفي نفس السياق قال الإتحاد المصري لكرة السلة أنه ينتظر تقرير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الكابتن أحمد كامل، وأن اللجنة تترقب الأن تقرير مراقب وحكام مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من كأس مصر لإتخاذ القرارات المناسبة.





وقال مصدر مسؤول داخل الإتحاد المصري لكرة السلة، أن الزمالك قد يتعرض لعوقبات قد تصل إلي حرمان الفريق من المشاركة في الموسم المقبل، تأديباً للاعبية بجانب توقيع عقوبات مالية على النادي.





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