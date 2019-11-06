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اتحاد السلة: لاعب الأهلي لم يخطئ أمام الزمالك.. وننتظر تقرير حكم اللقاء

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:58 ص
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بوابة الفجر
السيد علي
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قال محمد عبد المطلب "طلبة" نائب رئيس اتحاد كرة السلة، أن مهاراة لاعب الاهلي التي فعلها أمام لاعب الزمالك غير مخالفة للقانون.

وصرح عبد المطلب عبر فضائية صدى البلد: "الزمالك احتج على زيادة الأعداد، المباراة تنظيمياً وفنياً كانت تسير بشكل جيد حتى الثواني الثلاثة الأخيرة بعد تقدم الاهلي بفارق 12 نقطة".

وواصل "طلبة" حديثه: "مهارة لاعب الاهلي التي فعلها ضد لاعب الزمالك غير مخالفة للقانون".

وإختتم نجم كرة السلة المصرية الأسبق تصريحاته: "اندفاع لاعب الاهلي نحو المدرجات أدى الى عودة الاحتكاك، والامن نجح في وضع حاجزبين الفريقين".

وفي نفس السياق قال الإتحاد المصري لكرة السلة أنه ينتظر  تقرير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الكابتن أحمد كامل، وأن اللجنة تترقب الأن تقرير مراقب وحكام مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من كأس مصر لإتخاذ القرارات المناسبة. 

وقال مصدر مسؤول داخل الإتحاد المصري لكرة السلة، أن الزمالك قد يتعرض لعوقبات قد تصل إلي حرمان الفريق من المشاركة في الموسم المقبل، تأديباً للاعبية بجانب توقيع عقوبات مالية على النادي. 

سلة الأهلي تقصي الزمالك من دور الـ16 بكأس مصر 

حقق فريق الأهلي لكرة السلة فوزًا كاسحًا ضد غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 92 – 80 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ليتأهل المارد الأحمر للدور ربع النهائي للبطولة المحلية.

ونجح الأهلي في السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية حيث تفوق في الفترة الأولي بنتيجة ( 23/16 )، وحافظ على تفوقه الكبير في الفترة الثانية بنتيجة ( 33/26 )، وأنهي المارد الأحمر الفترة الثالثة متقدمًا أيضًا بنتيجة ( 62/58 )، وحسم المباراة لصالحه في الفترة الرابعة بعدما تقدم بنتيجة ( 92/80 ) ليتأهل لدور الثمانية بكأس مصر.

"كوبري" إيهاب أمين يُشعل ديربي السلة بين الأهلي والزمالك

وشهدت المباراة تألق إيهاب أمين نجم الأهلي والذي ظهر بمستوي رائع خلال أحداث المباراة وساهم في تسجيل العديد من الأهداف للمارد الأحمر، كما أنه كان صاحب اللقطة الأبرز في اللقاء بعدما نجح بحركة مهارية مميزة من تمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك مصطفي مشعل، وهي اللقطة التي تسببت في اشتباكات وأحداث مؤسفة عقب نهاية اللقاء.

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