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الأرصاد تكشف طقس يوم المولد النبوي.. وتوجه نصائح هامة للمواطنين

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:48 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نعيم يوسف
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في عيد المولد النبوي، ووجهت عدت تحذيرات للمواطنين خلال هذه الفترة.

وأصدرت الهيئة، بيانا بشأن حالة الطقس في الفترة من الخميس 7 نوفمبر الجاري، إلى الأحد 10 من نفس الشهر، والموافق عيد المولد النبوي الشريف، أكدت فيه على استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، ودرجات الحرارة في المعدل الطبيعي بالنسبة لها في هذا الوفت من العام".

وأوضحت الهيئة، أنه في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح خلال هذه الأيام تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليكون الارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات مئوية على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، كما تتكون أيضا الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وسواحلنا الشمالية وأيضا الطرق المؤدية إلى شمال الصعيد، وتظهر سحب منخفضة ومتوسطة على أغلب أنحاء البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين تمتد على جنوب سلاسل البحر الأحمر حتى مرسى علم.

ونصحت المواطنين خلال هذه الفترة، أولها عدم الاغترار في ارتفاع درجات الحرارة وقت الظهيرة وتخفيف الملابس خاصة للمواطنين المتواجدين خارج منازلهم في الساعات المتأخرة من الليل أو الساعات الأولى من الصباح حيث أن الطقس يميل للبرودة في هذه الأوقات.

كما نصحت المواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة المؤدية إلى السواحل الشمالية وأيضا على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد وذلك اعتبارا من وقت الفجر وحتى الساعة التاسعة صباحا، حيث تتكون الشبورة المائية الكثيفة أحيانا والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على هذه الطرق أمام سائقي المركبات لذلك ننصح بتخفيف السرعات وعدم تخطي السيارات الأمامية والإلتزام بالسرعات المحددة لكل مركبة.

أما بالنسبة للتحركات على كافة الطرق المؤدية إلى جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر ومدينتي حلايب وشلاتين فقد نصحت بتعليقها خلال هذه الفترة، أما باقي محافظات الجمهورية وخاصة السياحية منها في الأجواء مهيأة لقضاء أحلى الاوقات بها والاستمتاع بالعطلة الممتدة حتي يوم الأحد، حيث الطقس الخريفي المعتدل المعتاد الذي تنعم به مصر كما أن حركة الملاحة البحرية معتدلة على مسطحي البحرين المتوسط والأحمر.
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طقس يوم المولد النبوي حالة الجو الأرصاد أخبار

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