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شاهد.. أحدث ظهور للإعلامية ريا أبي راشد (صور)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:23 ص
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بوابة الفجر
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شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، جمهورها صورًا جديدة لها حسابها على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.

مرضها مؤخرًا
ومؤخرًا نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، والتي حظيت بتفاعل شديد من متابعيها.

وقالت رايا لمحبيها إنها مريضة ولذلك جاءت إطلالتها بسيطة خالية من المكياج.

تعليقها
وعلقت ريا على الصورة قائلة:"اشعر بالأمتنان دائمًا للماكياج البسيط.. خاصة عندما أكون مريضة".

وأضافت: الكثير من الرحلات الجوية هذا الأسبوع.. وأستعد لمغادرة الرياض.. احبكم جميعا وآراكم قريبا.

تفاعل جمهورها معها
وعلى الفور، غمرت ريا بمحبة محبيها الذين تمنوا لها السلامة والصحة الدائمة.

وكانت الإعلامية ريا أبي راشد حرصت على حضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم في سبتمبر الماضي.



وظهرت خلال الصور، بإطلالة أنيقة ومميزة كعادتها.

شاهد.. أحدث ظهور للإعلامية ريا أبي راشد (صور)
شاهد.. أحدث ظهور للإعلامية ريا أبي راشد (صور)
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