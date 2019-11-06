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ليفربول ضد جينيك.. صدارة أوروبية ومحلية للريدز

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:40 ص
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ليفربول
ليفربول
مصطفي صابر
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فاز نادي مباراة ليفربول ضد جينيك بثلاث نقاط بعد فوزه على ضيفه البلجيكي في اطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا.

بادر بتسجيل الأهداف لصالح ليفربول فينالدوم في الدقيقة 14 قبل أن يعدل النتيجة للتعادل اللاعب سماتا لجينك البلجيكي في الدقيقة 41، ليحسم بعدها النجم تشامبرلين نتيجة المباراة لصالح الريدز بهدف في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

ويصل ليفربول بهذه النتيجة للنقطة التاسعة من 4 مباريات خاضها ليتصدر المجموعة رسمياً من فريق نابولي الايطالي الذي وقع في فخ التعادل الايجابي أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي.


وبدأ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المباراة بالعناصر التالية : 

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد ، جوميز ، فان ديك ، ميلرن

في خط الوسط: فابينهو ، وينجالدوم، نابي كيتا

في خط الهجوم: محمد صلاح ، تشامبرلين ، أوريجي

مباراة ليفربول ضد جينيك 

سيطر ليفربول ضد جينك على فعاليات الشوط الأول ونجح الفريق في فرض هيمنته وسجل هدف في الربع ساعة الأولى وواصل هيمنته بعدها بعدد من الهجمات التي غاب فيها التوفيق عن محمد صلاح هداف الفريق في مناسبتين.

ومع مرور الدقائق ، لم يفلح ليفربول في تسجيل هدف التعزيز حتى عاقب لاعبي جينك عن طريق النجم سمادا تسجيل هدف التعادل قبل دقائق قليلة من انتهاء الشوط الأول.

وبدأ فريق الريدز الشوط الثاني أكثر شراسة في الفوز مع التأمين الدفاعي الذي حاول المنافس البلجيكي فرضه على الريدز حتى جاءت الحلول الفردية من اللاعب تشامبرلين في الدقيقة 53 من عمر المباراة بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء من أسيسي للدولي المصري محمد صلاح لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد.

-صدارة ليفربول في الدوري الإنجليزي

يذكر أن نادي ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي الذي يمتلك 25 نقطة في جدول ترتيب البريميرليج.
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