عاجل.. هجوم بقنابل وبنادق في تايلاند وسقوط قتلى ومصابين

سقط 15 قتيلا، وأصيب 4 آخرون في هجوم شنه مسلحون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بقنابل يدوية وبنادق.





وقالت وزارة الدفاع، إن هناك عدد غير معلوم من المسلحين اقتحموا أحدى القرى وشنوا هجوما كبيرا بالقنابل والبنادق، ما أسفر عن مقتل 15 شخص وإصابة 4 آخرين.



