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عاجل.. هجوم بقنابل وبنادق في تايلاند وسقوط قتلى ومصابين
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:44 ص
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سقط 15 قتيلا، وأصيب 4 آخرون في هجوم شنه مسلحون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بقنابل يدوية وبنادق.
وقالت وزارة الدفاع، إن هناك عدد غير معلوم من المسلحين اقتحموا أحدى القرى وشنوا هجوما كبيرا بالقنابل والبنادق، ما أسفر عن مقتل 15 شخص وإصابة 4 آخرين.
من جانبه، أدان رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، الهجوم موجها بسرعة اعتقال المسلحين.
الجدير بالذكر أن هناك ثلاثة أقاليم في جنوب تايلاند تعاني من تمرد انفصالي، وهي: يالا وناراثيوات وباتاني، وقد أدى التمرد إلى قتل حوالي 7 آلاف شخص منذ عام 2004، حتى الآن.
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