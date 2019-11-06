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برنامج عروض فرقة الروك "سكوربينز" في روسيا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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يضم برنامج عروض فرقة الروك "Scorpions" الذي يبدأ الثلاثاء 5 نوفمبر بملعب "في تي بي – أرينا" في موسكو أكثر الأغنيات شعبية من الألبوم "العالم المجنون" ومنه في الدرجة الأولى أغنيتان Wind of Change (رياح التغيير) و Send Me an Angel (أرسل لي ملاكا).

ويضم برنامج العروض الذي يبدأ الثلاثاء 5 نوفمبر بملعب "في تي بي – أرينا" في موسكو أكثر الأغنيات شعبية من الألبوم "العالم المجنون" ومنه في الدرجة الأولى أغنيتان Wind of Change (رياح التغيير) و Send Me an Angel (أرسل لي ملاكا).

المدن التي تشهد العروض
وقال ناطق باسم شركة SAV Entertainment التي تولت إقامة العروض في روسيا إن جولة "العالم المجنون" تشمل 5 مدن روسية وهي موسكو ويكاترينبورغ وبطرسبورغ  وكراسنودار وفورونيج، فضلا عن مينسك البيلاروسية وكييف الأوكرانية.

مبيعات ألبوم "العالم المجنون"
ويذكر أن مبيعات ألبوم "العالم المجنون" زادت عن 5 ملايين نسخة. وفيما يتعلق بأغنية Wind of Change (رياح التغيير) فإنها أبدعت بعد عروض الفرقة في كل من موسكو ولينينغراد (بطرسبورغ حاليا) عامي 1988 و1989 .

نبذة عن الفرقة
يذكر أن فرقة الروك "سكوربينز" أسسها عام 1965 عازف الغيتار، رودولف شنكر. وانضم إليها عام 1969 المغني، كلاوس ماينه. وطافت الفرقة في العالم حيث أقامت عروضا في أكثر من 80 بلدا وأصدرت 18 ألبوما بـ100 مليون نسخة.

جدير بالذكر أن الفرقة تزور موسكو للمرة الثانية في إطار الجولة العالمية التي يقوم بها الفنانون الألمان منذ عام 2017 بمناسبة حلول ذكرى صدور الألبوم المشهور "العالم المجنون".



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