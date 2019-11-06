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شاهد.. أول تصريحات لمنى عراقي بعد عودتها للظهور على التلفزيون مرة أخرى

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
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منى عراقي
منى عراقي
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قالت الإعلامية منى عراقي، إنها "هتاخد المشاهدين إلى رحلة عبر الزمن"، موضحة أنها سوف تعرض قصة 300 ألف شخص يعيشون على الأرض بطريقة القرن الـ17، بدون جامعات وكهرباء وتكنولوجيا.

وأضافت "عراقي"، في أول ظهور لها بعد عودتها لتقديم البرامج مرة أخرى بعد غياب لمدة 6 أشهر، في برنامجها "المهمة" المذاع على قناة النهار الفضائية، أنها خلال الفترة الماضية كانت تفكر في الـ"تريند" والعودة للعمل، ولكن بعض لقاء هؤلاء الناس تغيرت من داخلها.

الجدير بالذكر أن الإعلامية منى عراقي، تعرضت للكثير من الأزمات في الفترة الأخيرة، حيث ألقت قوات الأمن عليها في شهر نوفمبر الماضي، بعد اتهامها بالتحريض على خطف أطفال، كما تم وقف برنامجها في شهر فبراير الماضي بسبب تصريحات جريئة عن اغتصاب الأطفال.

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