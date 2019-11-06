التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتى أمام أتلانتا بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب جوزيبا ميزا معقل بإيطاليا مباراة تجمع بين أتلانتا الإيطالى ومانشستر سيتي الإنجليزى ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء يقوده الحكم كولباكوف، في مباراة يسعي فيها المدير الفنى لمانشستر سيتي بيب جوارديولا لقيادة فريقه للصعود للدور التالي والإستمرار في صدارة المجموعه.

موعد مباراة مانشستر سيتي الإنجليزى وأتلانتا الإيطالى بدوري أبطال أوروبا





يحل فريق مانشستر سيتى الإنجليزى ضيف ثقيل علي فريق أتلانتا الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزى وأتلانتا الإيطالى بدوري أبطال أوروبا





تقام مباراى مانشستر سيتى الإنجليزى وأتلانتا الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.





التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي الإنجليزى أمام أتلانتا بدوري أبطال أوروبا





حراسة المرمى : إيديرسون مورايس

خط الدفاع : ووالكر، ستونز، أوتامندى، ميندى

خط الوسط : جوندوجان، بيرناردو سيلفا، رياض محرز، كيفين دى بروين

خط الهجوم : رحيم ستيرلبنج، سيرجيو أجويرو





التشكيل المتوقع لفريق أتلانتا الإيطالي أمام مانشستر سيتي الإنجليزى بدوري أبطال أوروبا





حراسة المرمى : جولونى

خط الدفاع : تولوي، بالوميني، ديمسيتي

خط الوسط :كاستانى، فريلير، بازاليتش، جوسينس

خط الهجوم : جوميز، إيليشيش، موريال





ترتيب المجموعه الثالثة قبل مباراة مانشستر سيتي وأتلانتا بدوري أبطال أوروبا





مانشستر سيتي الإنجليزى 9 نقاط

دينامو زغرب الكرواتي 4 نقاط

شاختار دونيستيك الأوكرانى 4 نقاط

أتلانتا الإيطالي بلا نقاط.





ويحتل مانشستر سيتي المركز الثانى ببطولة الدوري الإنجليزى خلف ليفربول المتصدر بفارق 6 نقاط، وسوف يجمع الفريقين لقاء الاسبوع المقبل بالبريميرليج.



