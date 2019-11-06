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إخلاء موقع تصوير فيلم أنجلينا جولي الجديد بعد اكتشاف "قنبلة"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:54 ص
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بوابة الفجر
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تم إخلاء موقع تصوير فيلم نجمة هوليوود الشهيرة أنجلينا جولي، بعد اكتشاف قنبلة.

واستدعت الشركة المنتجة خبراء المتفجرات للتخلص من القنبلة، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ونقلت جولي مع باقي فريق عمل فيلم "Eternals" بعيدا إلى موقع آمن، الذين كانوا في حالة صدمة من الموقف.

ولم تنفجر القنبلة، في موقع تصوير الفيلم، بجزيرة الكناري فويرتيفنتورا الإسبانية، والتي يعود عمرها إلى الحرب العالمية الثانية، إذ كان للنازيين قاعدة هناك.

وقال مصدر للصحيفة البريطانية "كان الأمر مثيرا ومرعبا، إذ كان من الممكن للقنبلة أن تترك هناك لعقود ولن يمسها أحد، لكن من يدري ما الذي يمكن أن يحدث لو اقترب أي شخص منها".

ويعد فيلم "Eternals" أول أفلام أنجلينا جولي في عالم "مارفل" السينمائي، ويشاركها بطولته الممثلة المكسيكية، سلمى حايك.

ويعرض لأنجلينا جولي في دور العرض السينمائية حاليا، الجزء الثاني من فيلمها "مالفيسنت"، وهو مستوحى عن إحدى روايات شركة "ديزني" الأمريكية.


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