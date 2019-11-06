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شاهد.. طارق علام يذيع فيديو لقطار كاد يتسبب في كارثة محققة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:36 ص
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لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
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أذاع الإعلامي طارق علام، في برنامجه "هو ده" المذاع على قناة المحور الفضائية، مقطع فيديو يرصد سير أحد القطارات وسط المارة.

وعلق "علام"، قائلا: "غلطة مين، ومين ده، إية الاستهتار!! أهو القطر أهو وواحد بيصور، الراجل بيعدي تحت الكوبري، مالوش مكان ده".

وأضاف: "القطر وقف من عند ربنا أهو"، مشددًا على أهمية وجود تنظيم في عمل القطارات.
كما عرض مقطع فيديو أخر، لأحد القطارات في محطة طنطا، والناس تركب فوق القطار، موضحا أن وزير النقل، كامل الوزير، أصدر قرارا بزيادة عدد القطارات، وسوف يتم عمل حصر للمحطات المزدحمة لكي لا تتكرر هذه المشكلة، معقبا: "إحنا جننا العالم".

وشدد على أن ملف السكك الحديدية ملف صعب والكثير من الأمور تحتاج إلى إصلاح.

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قطار توك شو السكك الحديدية أخبار

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