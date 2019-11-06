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برشلونة يحدد بديل جديد لسواريز

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:23 ص
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سواريز
سواريز
حسام مجدي
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حدد نادي برشلونة الإسباني المهاجم البديل للأوروجواني لويس سواريز مهاجم الفريق في حالة رحيله عن النادي أو إعتزاله كرة القدم في المستقبل.

باجو أسباس يدخل ردار برشلونة

وأكدت شبكة "دون بالون" الإسباني أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع الإسباني باجو أسباس مهاجم نادي سيلتا فيجو الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

سبب التعاقد مع أسباس

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع أسباس في ااصيف القادم ليكون البديل المناسب لسواريز في المستقبل

تسهيل انضمام أسبا س إلى برشلونة

وكشفت الصحيفة إلى أن أسباس لا يمانع في الانتقال إلى نادي برشلونة بل وستكون الصفقة سهله أيضا نظرا لأنه لن يلعب لصالح نادي سيلتا فيجو في حالة هبوطه للدرجة الثانية.

مشاركات باجو أسباس في الدوري الإسباني

وقد شارك باجو أسباس في 12 مباراة حتى الآن مع نادي سيلتا فيجو خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الإسباني وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي هدف.

ترتيب سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي سيلتا فيجو في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

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