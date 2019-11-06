Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. اعتراف خطير من قيادي إخواني: "الناس كانوا فاكرين إننا بنصلح أحوالهم"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:15 ص
Advertisements
عمرو دراج القيادي الإخواني
عمرو دراج القيادي الإخواني
Advertisements
نشرت قناة "Extra News" الفضائية، مقطع فيديو يعترف فيه عمرو دراج، القيادي الإخواني، بأن الجماعة فقدت مصداقيتها وتأثيرها على الشارع بسبب عملهم في السياسة ورغبتهم في الحصول على المناصب.

وقال "دراج"، في الفيديو إن هناك انقسامات واختلافات موجودة داخل الجماعة تجعل الإخوان غير مؤثرين على الأرض، لافتا إلى أنهم فقدوا الكثير من المصداقية بسبب الأخطاء التي وقعوا فيها، والجماعة تحتاج للعمل لوقت طويل لكي تستعيد مصداقيتها.

وأضاف القيادي الإخواني، أن داخل الجماعة نفسها التركيز على العمل السياسي أكثر من الدعوي أضر بالجماعة وبالمجتمع نفسه، مضيفا: "إحنا وقعنا في تناقض كبير إننا بنشتغل في العمل الدعوي والمجتمعي مع الناس وفي نفس الوقت بنافسهم سياسيًا، وده أفقدنا المصداقية.. الناس كانوا فاكرين إننا بنصلح أحوالهم لقونا بنافسهم عشان ناخد المناصب المختلفة"، لافتا إلى أن هناك تناقض ومن يكرر نفس تجربة الإخوان سيفشل".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو دراج توك شو الإخوان أخبار

أخبار تهمك

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة محمد الشناوي في مران منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 7 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ حوالي 15 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جول صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 9 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

قمحة: هناك حالة من الشك بدأت تصيب المنتمين للإخوان تؤدي إلى ابتعادهم تمامًا عن الدين

٢ مارس.. نظر دعوى عزل موظفي "الإخوان" من الجهاز الإداري للدولة

خبير بالحركات الإسلامية: "الإخوان" تسعى لضرب الاقتصاد المصري منذ نشأة الجماعة

تأجيل دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة لـ3 أكتوبر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

10:41 م

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

10:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status