شاهد.. اعتراف خطير من قيادي إخواني: "الناس كانوا فاكرين إننا بنصلح أحوالهم"

نشرت قناة "Extra News" الفضائية، مقطع فيديو يعترف فيه عمرو دراج، القيادي الإخواني، بأن الجماعة فقدت مصداقيتها وتأثيرها على الشارع بسبب عملهم في السياسة ورغبتهم في الحصول على المناصب.





وقال "دراج"، في الفيديو إن هناك انقسامات واختلافات موجودة داخل الجماعة تجعل الإخوان غير مؤثرين على الأرض، لافتا إلى أنهم فقدوا الكثير من المصداقية بسبب الأخطاء التي وقعوا فيها، والجماعة تحتاج للعمل لوقت طويل لكي تستعيد مصداقيتها.





وأضاف القيادي الإخواني، أن داخل الجماعة نفسها التركيز على العمل السياسي أكثر من الدعوي أضر بالجماعة وبالمجتمع نفسه، مضيفا: "إحنا وقعنا في تناقض كبير إننا بنشتغل في العمل الدعوي والمجتمعي مع الناس وفي نفس الوقت بنافسهم سياسيًا، وده أفقدنا المصداقية.. الناس كانوا فاكرين إننا بنصلح أحوالهم لقونا بنافسهم عشان ناخد المناصب المختلفة"، لافتا إلى أن هناك تناقض ومن يكرر نفس تجربة الإخوان سيفشل".



