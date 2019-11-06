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الأهلي يقترب بشدة من ضم مدافع إنبي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:16 ص
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الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عن حصول الأهلي رسميًا على توقيع أسامة جلال نجم دفاع إنبي وذلك من أجل التمهيد لتقديم عرض لإدارة النادي البترولي وبحث إمكانية التعاقد معه.

وأفادت التقارير الصحفية بأن مسئولي الأهلي كانوا يحاولون في الفترة الماضية إقناع جلال بالانضمام إلى القلعة الحمراء خصوصًا بعد أن أبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعض الملاحظات عن حالة اللاعبين في الخط الخلفي بالإضافة إلى كثرة الإصابات.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن أسامة جلال يعتبر من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها فريق إنبي والمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب.

ونجح المنتخب الأوليمبي في تحقيق الفوز على نظيره السعودي في سبتمبر الماضي بهدف نظيف وديًا.
وأحرز أسامة جلال هدف المنتخب الأولمبي الوحيد في الدقيقة السادسة من زمن المباراة.

وخاض المنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى:عمر صلاح، وفي خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد رمضان وأسامه جلال وعمار حمدي، وفي خط الوسط: أكرم توفيق ومحمود مرعي ورمضان صبحي وإمام عاشور، وفي الهجوم: طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض غمار بطولة كأس أفريقيا لاقل من 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر في نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني انتصر على نظيره الأخضر السعودي في المباراة الودية الأولى التي جمعت الفريقين منذ أيام بنتيجة 4-1. وسجل رباعية المنتخب الأوليمبي في تلك المباراة الودية كلًا من: طاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وأحمد فتوح وصلاح محسن.
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