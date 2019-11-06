Advertisements
Advertisements
Advertisements

هذا ما قصده نجل أحمد السقا بتعليقه على صورته مع والده

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements


أثارت العبارة التي علق بها نجل الفنان حمد السقا، على صورته مع والده أثناء تواجدهما في الولايات المتحدة فضول البعض، حيث علق قائلًا: "Third Generation" الجيل الثالث.

وفسر العديد من جمهور النجم الكبير العبارة، لافتين إلى أن ياسين يقصد بها أنه الفنان الثالث بعد والده وجده صلاح السقا رائد فن تحريك العرائس بمصر.

بوستر "العنكبوت"
ومؤخرًا نشر ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة بوستر فيلم والده الجديد "العنكبوت". 

وحظي أفيش الفيلم باعجاب الجمهور الذي عبر عن تشوقه لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي.

أماكن تصوير الفيلم
وكان السقا، قد انتقل لتصوير أجزاء لتصوير فيلمه الجديد في مدينة "الأقصر" مع فريق عمله بقيادة المخرج أحمد نادر جلال.

ومن المقرر أن يصور السقا عدة مشاهد تجمعه بالفنانة منى زكى وظافر العابدين الفترة المقبلة فى القاهرة، ثم ينتقل بعدها للسفر إلى سفاجا للتصوير هناك.

أبطال الفيلم
فيلم "العنكبوت" يشارك فى بطولته بجانب السقا، كل من منى زكى، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفى، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى، وجارى التعاقد مع بعض الممثلين، الفيلم من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

موعد عرض الفيلم
وقرر القائمون على الفيلم عرضه بدور العرض السينمائى في شهر يناير المقبل.

آخر أعمال السقا
يشار إلى أن آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطرارى" عام 2017، وشارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد حلمى، باسم سمرة، مصطفى خاطر، وآخرون، إخراج أحمد خالد موسى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

ياسين السقا نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني السقا اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

أخبار تهمك

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ حوالي 15 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جول صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 9 ساعات

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 7 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 4 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة محمد الشناوي في مران منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الجمهور عن السقا وأمير كرارة: هم دول رقم 1

بعد كشفه تفاصيل مرضه.. 9 معلومات لا تعرفها عن نجل أحمد السقا

هكذا علق أحمد السقا على مشهد تقبيل فلسطيني رأس نجله بعد احتجاز الاحتلال جثته 35 عاما (صورة)

"ربنا يديمها نعمة".. لمن قال أحمد السقا هذه الدعوة؟

نجل أحمد السقا يلتقي بـ راموس (صورة)

نجل السقا متهم بالخيانة لمقابلة راموس فى الغردقة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

10:41 م

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

10:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status