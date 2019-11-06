أقيم أمس الثلاثاء مباراتى المجموعه السادسه من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتى تضم كل من برشلونة الإسبانى وبوروسيا دورتموند الألمانى وإنتر ميلان الإيطالى وسلافيا براج التشيكي، وشهدت وجود مفاجئات كبري وتغيير في جدول ترتيب المجموعه.





برشلونة يتعادل سلبياً أمام سلافيا براج التشيكي

خطف فريق سلافيا براج التشيكي نقطة ثمينه من فريق برشلونة الإسبانى من ملعب كامب نو وسط جماهير البارسا، قد لا تساعده علي الصعود للدور القادم لموقفه الصعب في المجموعه ولذنها أثرت علي رفقاء ليونيل ميسي الذي فقدوا نقتطين في صراع المنافسة علي الصعود للدور التالي، بعد التعادل السلبي، والذي سيفتح باب الإنتقادات علي المدير الفى الإسبانى ارنستو فالفيردى للبارسا والذى تطالب جماهير البارسا برحيله عن قيادة الفريق بعد النتائج السلبية الأخيرة.





أشرف حكيمي يقود بوروسيا دورتموند الألمانى لريمونتادا غلي إنتر ميلان الإيطالي

قاد الظهير المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألمانى فريقه للفوز على إنتر ميلان في لقاء أقيم علي ملعب دورتموند سيجنال إيدونا بارك، وانتخى بفوز أصحاب الأرض بثلاثيه مقابل هدفين، وتقدم النيراتزورى بهدفين عن طريق لاوتارو مارتينيز وماتياس فيتشينو، لينتهى الشوط بتقدم الإنتر ولكن في الشوط الثانى قدم بوروسيا 45 دقيقة نارية إستطاع خلالها إحراز ثلاثيه وقلب النتيجة علي الإنتر، بأقدام أشرف حكيمي الذي سجل هدفين وجوليان براندت.





ترتيب المجموعه السادسه بعد تعادل برشلونة وسلافيا براج وفوز دورتموند علي إنتر ميلان

برشلونة الإسبانى 8 نقاط

بوروسيا دورتموند الألمانى 7 نقاط

إنتر ميلان الإيطالي 4 نقاط

سلافيا براج التشيكي نقتطين.





المواجهات المقبلة :

ستقام مباريات الجولة المقبلة الخامسة يوم الأربعاء 27 نوفمبر، يستضيف فريق برشلونة الإسبانى نظيره بوروسيا دورتموند الألمانى بينما يستضيف فريق سلافيا براج التشيكي نظيره إنتر ميلان الإيطالي.