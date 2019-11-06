Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب المجموعه السادسه بعد تعادل برشلونة وسلافيا براج وفوز دورتموند علي إنتر ميلان

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:54 ص
Advertisements
برشلونة وسلافيا براج
برشلونة وسلافيا براج
محمد جمال
Advertisements
أقيم أمس الثلاثاء مباراتى المجموعه السادسه من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتى تضم كل من برشلونة الإسبانى وبوروسيا دورتموند الألمانى وإنتر ميلان الإيطالى وسلافيا براج التشيكي، وشهدت وجود مفاجئات كبري وتغيير في جدول ترتيب المجموعه.

برشلونة يتعادل سلبياً أمام سلافيا براج التشيكي
خطف فريق سلافيا براج التشيكي نقطة ثمينه من فريق برشلونة الإسبانى من ملعب كامب نو وسط جماهير البارسا، قد لا تساعده علي الصعود للدور القادم لموقفه الصعب في المجموعه ولذنها أثرت علي رفقاء ليونيل ميسي الذي فقدوا نقتطين في صراع المنافسة علي الصعود للدور التالي، بعد التعادل السلبي، والذي سيفتح باب الإنتقادات علي المدير الفى الإسبانى ارنستو فالفيردى للبارسا والذى تطالب جماهير البارسا برحيله عن قيادة الفريق بعد النتائج السلبية الأخيرة.

أشرف حكيمي يقود بوروسيا دورتموند الألمانى لريمونتادا غلي إنتر ميلان الإيطالي
قاد الظهير المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألمانى فريقه للفوز على إنتر ميلان في لقاء أقيم علي ملعب دورتموند سيجنال إيدونا بارك، وانتخى بفوز أصحاب الأرض بثلاثيه مقابل هدفين، وتقدم النيراتزورى بهدفين عن طريق لاوتارو مارتينيز وماتياس فيتشينو، لينتهى الشوط بتقدم الإنتر ولكن في الشوط الثانى قدم بوروسيا 45 دقيقة نارية إستطاع خلالها إحراز ثلاثيه وقلب النتيجة علي الإنتر، بأقدام أشرف حكيمي الذي سجل هدفين وجوليان براندت.

ترتيب المجموعه السادسه بعد تعادل برشلونة وسلافيا براج وفوز دورتموند علي إنتر ميلان
برشلونة الإسبانى 8 نقاط
بوروسيا دورتموند الألمانى 7 نقاط
إنتر ميلان الإيطالي 4 نقاط
سلافيا براج التشيكي نقتطين.

المواجهات المقبلة :
ستقام مباريات الجولة المقبلة الخامسة يوم الأربعاء 27 نوفمبر، يستضيف فريق برشلونة الإسبانى نظيره بوروسيا دورتموند الألمانى بينما يستضيف فريق سلافيا براج التشيكي نظيره إنتر ميلان الإيطالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

برشلونة وسلافيا براج برشلونة وسلافيا برشلون اليوم

أخبار تهمك

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ حوالي 15 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 20 ساعة

«كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جول صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 7 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 9 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة محمد الشناوي في مران منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ثنائية مغربية تقود بوروسيا دورتموند لتناسي أحزانه المحلية

موعد مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم الأربعاء 23-10-2010 في دوري أبطال أوروبا

رابط beIN SPORT مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش البارسا يلا شوت NOW

كورة لايف TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش برشلونة PLUS NOW بدون تقطيع NOW

يلا شووت MATCH UEFA مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش البارسا beIN LIVE

ميسي سلاح فالفيردي لمصالحة جماهير برشلونة بدوري الأبطال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

10:41 م

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

10:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status