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موعد مباراة أرسنال وفيتوريا جيماريش اليوم الأربعاء 6-11-2019 بالدوري الأوربي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:35 ص
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أرسنال
أرسنال
السيد علي
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أعلن الإتحاد الأوربي لكرة القدم إقامة مواجهة فيتوريا جيماريش البرتغالي ونادي آرسنال الإنجليزي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الأوربي، ولحساب الجولة الرابعة، على غير العادة، حيث تقام مواجهات البطولة الأوربية الثانية في الطبيعي يوم الخميس.

موعد مواجهة فيتوريا جيماريش وآرسنال بالدوري الأوربي

تنطلق المباراة في تمام الساعة :السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكه المكرمة والسادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة. 

ملعب لقاء فيتوريا جيماريش وآرسنال باليورباليج

تقام المباراة على ملعب أفونسو هنريكيس في مدينة جيماريش، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 30 ألف متفرج.

ويتواجد أرسنال رفقة فيتوريا جيماريش في المجموعة السادسة مع فرق آينتراخت فرانكفورت الألماني ونادي ستاندرد ليج البلجيكي.

ويحتل الجانرز صددارة المجموعة برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة في الثلاث جولات الماضية، بينما يحل آينتراخت فرانكفورت ثانياً وبرصيد 6 نقطاط، فيما يأتي ستاندرد ليج البلجيكي ثالثاً برصيد 3 نقاط، وبأتي الفريق البرتغالي في نهاية ترتيب المجموعة بدون نقاط، بعد الفشل في تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال الثلات مواجهات الماضية. 

القناة الناقلة لمباراة فيتوريا جيماريش وآرسنال باليوربا ليج اليوم الأربعاء

يتم بث قة المجموعة السادسة في البطولة الأوربية الثانية حصريًا عبر شاشة شبكة قنوات beIN SPORTS، قناة beIN SPORTS HD 2.

فيما يتولي مهمة التعليق على المواجهة المرتقبة المعلق التونسي نوفل باشي.

أزمة تشاكا.. من قائد أرسنال 

وفي سياق متصل أعلن نادي آرسنال الإنجليزي سحب شارة القيادة من السويسري جرانيت تشاكا إثر خلافه مع الجماهير على هامش التعادل أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتثني لنجم الجانرز المشاركة بعد  أمام ولفرهامبتون، في الدوري السبت الماضي دون أي تأكيدات من قبل  الإسباني أوناي إيمري إن كان اللاعب السويسري سيظل قائدًا للفريق، من عدمه.
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