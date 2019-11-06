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كشف آثري كبير.. وتصريح قوي من السيسي.. أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:45 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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كتب: رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد  - نعيم يوسف

تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

قال الشيخ عمرو الورداني أمين، عام الفتوى بدار الإفتاء، إن ظاهرة مواقع التواصل الاجتماعي هي ظاهرة أشد شراسة من أطفال الشوارع، موضحًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الشخص عرضة للاكتئاب والإحباط والميول الانتحارية.

علق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على أزمة الإعلامية أسما شريف منير، بعد وصفها لـ الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف"، قائلًا: "من يجادلون حول آراء الشعراوي أقول لهم كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه، وكان يكفي الرد عليهم بأنه ليس متطرفًا".

وتابع أن هناك قاعة مخصصة في المتحف المصري الكبير تحمل اسم خبيئة العساسيف، وخلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن كشف أثري كبير جدًا في جبانة منف، معقبًا: "اللي هيحضر الكشف الأثري، هيبقى زي المدمن ومش هيسيب كشف مش هيحضره".

وتابعت وزيرة السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن مصر حققت أعلى عائد في تاريخ من السياحة، وحققت عائد وصل لـ 12.6 مليار دولار، وهذا الأمر حدث قبل رفع بريطانيا حظر السفر إلى شرم الشيخ.

وأضاف "السيسي"، مخاطبًا المصريين: "متخلوش حد أبدًا يسحركم ويخدعوكم ويضحكوا عليكم ويشوهوا ما يحدث، اللي اتعمل في 4 سنوات ميتعملش في 15-20 سنة، واللي عمله شركات مصر والمصريين العاملين فيها".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "طريق النفق-شرم الشيخ، كان يوصف بطريق الموت لكثرة الحوادث التي تقع به نتيجة السيول.

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محمد متولى الشعراوى طريق الموت توك شو السيسي أخبار التوك شو

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