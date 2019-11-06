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نيرمين الفقي: آخر يومين تصوير في "نصيبي وقسمتك" كان مغمى علينا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:26 ص
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بوابة الفجر
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نشرت الفنانة نيرمين الفقي، صورة لها من كواليس، مسلسل "نصيبي وقسمتك" بصحبة الفنانة رانيا محمود ياسين وشقيقها عمرو محمود ياسين مؤلف حكاية "ما يطلبه المستمعون".

وعلقت على الصورة قائلة:" آخر يومين تصوير كان مغم علينا".

انتهائها من تصوير مشاهدها في الحكاية
ومؤخرًا انتهت الفقي، من تصوير حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، المذاع حاليًا على شاشة "ON E" 

ونشرت نيرمين الفقي، صورًا من كواليس نهاية تصوير المسلسل وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تعليقها
وعلقت على الصور قائلة: "النهاردة كان آخر يوم تصوير ما يطلبه المستمعون، من مسلسل نصيبي وقسمتك، الحمد لله".

تهنئة الجمهور لها
وقدم الجمهور المتابع لها التهاني متمنين لها المزيد من النجاح والتألق، كما علقت الفنانة عبير منير، قائلة: "الف مبروك يا روح قلبي وعقبال اللي جاي قريب اوي ان شاء الله حبيبتي".

"نصيبي وقسمتك3"
حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" المذاع على شاشة on drama، وحققت الأجزاء بحكاياتها نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدة عالية

أبطال "ما يطلبه المستمعون"
ما يطلبه المستمعون بطولة رانيا محمود ياسين، نيرمين الفقي، كريم الحسينين ميدو عادل، إيهاب فهمي، وغيرهم تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.


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