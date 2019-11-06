موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

يلاقي فريق باريس سان جيرمان نظيره كلوب بروج على ملعب "حديقة الامراء" في إطار مباريات المحطة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .





-توقيت مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج والقنوات الناقلة

مواجهة اليوم بين باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج ستكون منقولة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3 وذلك في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة 22:00 مساء بتوقيت العاصمة الأردنية عمان ، الساعة 23:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة 23:00 مساء بتوقيت العراق واليمن والبحرين، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت سلطنة عمان، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعة 21:00 مساء بتوقيت تونس.





يضم باريس سان جيرمان كوكبة كبيرة من اللاعبين الذين يصنعون الفارق على الدوام بوجود كيليان مبابي الموهبة الفرنسية الكبيرة وأفضل لاعب شاب في بطولة كأس العالم الأخيرة، والهداف الذي لا تنقطع أهدافه إلى في ظل الإصابات والغيابات.





تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في خط الدفاع: كولين دجبا - عبده ديللو - بريسنيل كيمبمبي - خوان بيرنات

في خط الوسط: ماركينيوس - إدريس أجايي - ليوناردو باريديس

خط الهجوم: كيليان مبابي - ماورو إيكاردي - آنخيل دي ماريا





أيضا من العناصر المهمة والتي يعتمد عليها المدرب الألماني توماس توخيل اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فهو من اللاعبين الذين يمكنك متابعة لمساتهم الفنية الرائعة وأهدافهم الخيالية ورغبته الدائمة في تسجيل المزيد من الأهداف وهذا ما ظهر في مباراة الجولة الأولى أمام ريال مدريد الإسباني وتسجيل هدفين رائعين في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.





وبات من العناصر المهمة في الفترة الأخيرة والتي تصنع الفارق أيضا الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي القادم في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من نادي إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، وهو لاعب كبير غني عن التعريف.