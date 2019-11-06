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تعرف على عدد مشاهدات برومو "ممالك النار" لخالد النبوي (فيديو)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:57 ص
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بوابة الفجر
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حقق برومو مسلسل "ممالك النار" للفنان خالد النبوي، عدد مشاهدات مرتفع منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحظي البرومو بتعليقات إيجابية من الجمهور الذي عبر عن ترقبه عرض المسلسل.

النبوي في كواليس تصوير المسلسل
ومؤخرًا شاركت الفنانة كندة حنا جمهورها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع مصور جمعها بالنجم خالد النبوي من كواليس تصوير مسلسلهم الجديد "ممالك النار".

وفي سباق متصل يواصل خالد النبوي وكندة حنا تصوير مسلسل "ممالك النار".

أبطال المسلسل
ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم العرب من بينهم رشيد عساف، ومنى واصف، ومحمود الجندي، وتدور أحداثه حول دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر.

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