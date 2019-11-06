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مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي رد على ريال مدريد الذي طالب بضم نجم السيتزينز الإنجليزي رحيم سترلينج.

وكانت شبكة سكاي سبورتس البريطانية ذكرت أن ريال مدريد عرض على إدارة السيتيزنز الاستغناء عن نجمه الويلزي جاريث بيل بالإضافة إلى منحه مبلغ 70 مليون إسترليني مقابل الفوز بخدمات سترلينج.

وأفاد موقع مانشستر إيفننج نيوز البريطاني بأن مانشستر سيتي ليست لديه أي نية في عقد تلك الصفقة التبادلية مع ريال مدريد.

وأوضح الموقع البريطاني أن النجم الإنجليزي مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2023 كما أن قيمته التسويقية زادت في الفترة الأخيرة بسبب آدائه المميز مع الفريق.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن ستيرلنج لم يخف رغبته في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي في مرحلة ما من مشواره الاحترافية ولكنه مستقر الآن في مانشستر سيتي ولا يفكر في الرحيل.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية بالأمس أن رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي بات يمثل تهديدا حقيقيا في صفقة انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن ريال مدريد يستعد لتجهيز عرضا لضم ستيرلينج مقابل سداد مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي هذا بالإضافة إلى رحيل الويلزي جاريث بيل إلى صفوف النادي الإنجليزي.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى توجه وفد رسمي من ريال مدريد إلى إنجلترا الشهر المقبل من أجل مشاهدة ستيرلينج أثناء قيادته لمنتخب إنجلترا أمام كلا من منتخبي مونتينيجرو وكوسوفو وذلك ضمن تصفيات يورو 2020 من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم العرض من عدمه.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن ستيرلينج يقدم موسم مميز مع مانشستر سيتي حاليًا والذي يعد الخامس فى مسيرته مع السيتيزنز، حيث شارك في 15 مباراة منذ انطلاق الموسم الحالي ونجح فى تسجيل 13 هدفا.

وذكرت الشبكة البريطانية نقلا عن موقع دون بالون الإسباني أن دخول ستيرلينج دائرة اهتمامات ريال مدريد يهدد صفقة انتقال محمد صلاح إلى الملكي بعدما كشف الموقع الإسباني مخطط الملكي لتقديم عرضاً رسمياً إلى ليفربول تبلغ قيمته 130 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الفرعون المصري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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مانشستر سيتي وساوثهامبتون مانشستر سيتي ليفربو الفيا

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