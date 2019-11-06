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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب.. وموقفه من دعم الزمالك مستقبلاً

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:43 ص
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
السيد علي
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أعلن المستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن أسباب المصالحه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال تركى آل الشيخ فى حوار بث عبر الصفحة الرسمية للإعلامي أحمد سعيد على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : اكتشفنا جميعا إننا سقطنا فى فخ، موضحاً مانشرته من دعاء عن الأصدقاء والأعداء ليس له علاقة بخلافى مع الخطيب، وهو ما يجب أن يعلمه الجميع.

وتابع رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه يعيش فى مصر منذ فترة، وقضي بها فترة ذهبية عندما كان بعيدا عن وسائل الإعلام.

وتحدث آل الشيخ عن لقائه الأخير بالكابتن محمود الخطيب قائلاً: قررت رفقة الكابتن الخطيب عدم عودة الأزمات والتعامل بشكل مباشر دون أي وسيط.


وواصل مالك نادي ألميريا الإسباني حديثه: تجولت أمس في شوارع القاهرة بمفردي، ولقد عدت بذكريات الشباب وجلست فى مقهى شعبى أيضاً، وتنكرت لأركب أحد تكسيات القاهرة، وحقيقي كنت مبسوط وشتمت نفسى أثناء جلوسى على القهوة وسط الموجودين.

وتطرق آل الشيخ للحديث عن أمنياته للنادي الأهلى خلال الفترة المقبلة، حيث أكد أنه يسعي لمزيد من التطوير فى المبانى وملعب التتش.

وإستمر:" الحب لايعنى دفع مبالغ كبيرة بلا مقابل، وموضوع ستاد الأهلى يعود لمجلس إدارة النادى ورئيسه الكابتن محمود الخطيب دون غيرهم وأنا محب وداعم للكيان في كل وقت".

وأضاف :" إن من يحب مصر يحب الأهلى والزمالك، ولو كانت هناك فرصة لمساعدة الزمالك سأفعل، كما أنا حبى مثلا لأم كلثوم لايعنى كراهيتى لعبد الحليم، وهو ما يجب على الجماهير أن تتفهمه. 

وأردف آل الشيخ : أنه لايستطيع التحكم فى قرارات شركة صلة السعودية وما تسعي لتنفيذه، وأن الشركة التى كانت راعية لملابس الأهلى لم أتدخل فى فسخ تعاقدهم مع القلعة الحمراء، وهو ماكان يجب إيضاحه.

وعن إنشاء إستاد للنادي الأهلي، قال آل الشيخ: أن ما انفقه علي بيراميدز وأنديه غيره كان من الممكن أن يبنى ستاد جديد في نفس المدة الزمنية.

وأكد آل الشيخ أنه فرح كثيراً بهدف عبدالله السعيد فى مرمى الأهلى، لانه شعر بظلم اللاعب، وأكد أنه يحب الزمالك وجمهوره حتى لو رفعوا اسمه من على المبنى فى النادى، فهذا لن يغير من حبه للكيان الأبيض ولن ينقص من مودته ودعمه للزمالك.

وشدد تركى آل الشيخ أنه يتمني من الجميع عدم التعرض للأهل والناس والعنصرية، وأن نجعل حديثنا عن الرياضة والملعب فقط، حيث أكد أنه لن تكون هناك أي قضايا بينه وبين الجماهير وأنه متنازل عن أي شئ أو إساءة حدثت، سابقاً. 

وأكد آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أنه يتمنى إقامة مباراة بين الأهلى والميريا الأسبانى فى ستاد القاهرة بحضور ٩٠ ألف مشجع.


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