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مارسيلو يعلق على مباراته ال 100 في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:43 ص
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مارسيلو
مارسيلو
ريهام عبد المحسن
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أعرب البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد عن سعادته بخوض الكثير من المباريات مع الملكي وذلك قبل خوض مبارته ال 100 غدًا الأربعاء أمام جالطة سراي التركي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال مارسيلو في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "غدًا رصيد مبارياتي في دوري أبطال أوروبا سيصل لـ100 مباراة؟ في الحقيقة لعب الكثير من المباريات بقميص أفضل ناد في العالم حلم كبير وأنا هنا طوال حياتي تقريبًا ومن دواعي سروري تواجدي في النادي الملكي وآمل أن نقدم مباراة كبيرة".

وعن انتقاد خورخي فالدانو له، قال مارسيلو: "رسالة إلى فالدانو؟ لدي الكثير من الاحترام للجميع لكن أعتقد أن بعض الأشياء التي تُقال تؤذي اللاعبين وأنا دائمًا حريص على عدم ذكر اسم أي شخص لاحترامه وفي بعض الأحيان يمكن أن يُحفزك النقد أكثر".

وأضاف : "القلق قبل نهائي كييف 2018؟ نحن بشر ولدينا مشاكل مثل الجميع وأردت أن أفصح عنها للجماهير".

وتابع: "علينا الفوز غدًا ونتطلع لمثل هذا النوع من المباريات وسنخوض لقاء الغد وكأنه نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأردف قائلا: "في العام الماضي لم ألعب العديد من المباريات ولم أعتبر نفسي بديلا وأنا اليوم أفضل من الموسم السابق وأنا هنا لمساعدة الفريق للفوز بالألقاب ولم أر نفسي أبدًا أساسيًا أو بديلا، أنا مجرد لاعب ضمن 25 لاعبًا لمساعدة الفريق لحصد الألقاب".

وعن تحفز الفريق أكثر لدوري أبطال أوروبا عن الدوري الإسباني، قال مارسيلو: "لا، الأمر يعتمد على المباريات وليست مسألة تحفيز، نحن لم نتوج بلقب الدوري كثيرًا".

واختتم مارسيلو تصريحاته قائلاً : "قضيت هنا 13 عاما لم نفز خلالها بما يكفي من ألقاب بطولة الدوري وأعتقد أننا حصلنا على القليل منها لكن الدفاع عن شعار ريال مدريد هو حلم كل طفل وأنا متحمس بشكل مماثل للبطولتين".
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مارسيلو اليوم الريال ضد غلطة سراي

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