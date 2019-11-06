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كندة علوش تستطلع رأي جمهورها في فيلم "الجوكر"
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:47 ص
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روان هيثم محمد
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استطلعت الفنانة كندة علوش، رأي جمهورها حول فيلم "الجوكر"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكتبت "علوش" قائلة: أنا لسه طالعة من فيلم الجوكر.. ممكن تقولولي مين فيكم شاف الفيلم ورأيكم بصراحة بالفيلم وبأداء واكين فينيكس؟".
تعليقات الجمهور
علق أحد المتابعين عليها قائلاً: فيلم رهيب ورائع وأنا أرى انه يستحق الأوسكار وحتى الأداء التمثيلي رائع في تقمص شخصية الجوكر".
وعلق أخر عليها قائلاً: "حرفيا خرافي، ضحكته لحالها بتعبر عن ألف وجع أو لنحكي ألف وطن مخذول، الأداء عظيم.. الفيلم صعب نفسيًا ومش ممتع كاحساس، إنما كأحداث فهو ممتع جدًا".
أعمال كندة علوش
وعلى صعيد أخر قدمت "علوش" العديد من الأفلام منها حلاوة روح، المصلحة، برتيتا، بتوقيت القاهرة، هيبتا، الأصليين، الفاجومي، يوم صدور الحكم، ولاد العم، سما الجنوب، شغف.
وشاركت "علوش" أيضًا في العديد من المسلسلات منها سحابة صيف، صراع المال، هدوء نسبي، مطلوب رجال، حكم العدالة، الإجتياح، ظل المرأة، يوم ممطر أخر، أشواك ناعمة، رائحة المطر، خبر عاجل، حارة الياقوت، أهل كايرو، الخفافيش، بنات العيلة، أهل الغرام، البلطجي.
عن حياتها
تزوجت "علوش" من الكاتب فارس الذهبي، ثم إنفصلا بعد زواج دام ثمن سنوات ، ثم تزوجت مرة أخرى من الفنان عمرو يوسف وأنجبا "حياة".
وعلق أخر عليها قائلاً: "حرفيا خرافي، ضحكته لحالها بتعبر عن ألف وجع أو لنحكي ألف وطن مخذول، الأداء عظيم.. الفيلم صعب نفسيًا ومش ممتع كاحساس، إنما كأحداث فهو ممتع جدًا".
أعمال كندة علوش
وعلى صعيد أخر قدمت "علوش" العديد من الأفلام منها حلاوة روح، المصلحة، برتيتا، بتوقيت القاهرة، هيبتا، الأصليين، الفاجومي، يوم صدور الحكم، ولاد العم، سما الجنوب، شغف.
وشاركت "علوش" أيضًا في العديد من المسلسلات منها سحابة صيف، صراع المال، هدوء نسبي، مطلوب رجال، حكم العدالة، الإجتياح، ظل المرأة، يوم ممطر أخر، أشواك ناعمة، رائحة المطر، خبر عاجل، حارة الياقوت، أهل كايرو، الخفافيش، بنات العيلة، أهل الغرام، البلطجي.
عن حياتها
تزوجت "علوش" من الكاتب فارس الذهبي، ثم إنفصلا بعد زواج دام ثمن سنوات ، ثم تزوجت مرة أخرى من الفنان عمرو يوسف وأنجبا "حياة".
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