شاهد.. لقطات رعب في مسلسل "نصيبي وقسمتك" (فيديو)





تصدر مشهد رعب، في حكاية ما يطلبه المستمعون، ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك3".





وحصد المشهد عدد مشاهدات مرتفع جدًا منذ نشره، حيث حقق تحديدًا أكثر من 62,562 مشاهدة حتى الآن.





رانيا محمود ياسين تروج للحكاية

وقبل أيام نشرت رانيا محمود ياسين، مجموعة صور من كواليس تصوير حكاية "ما يطلبه المستمعون" مع أبطال العمل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".