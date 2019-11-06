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موعد مباراة النصر ضد الفيصلي اليوم الأربعاء 6-11-2019 في الدوري السعودي للمحترفين

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:12 ص
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النصر ضد الفيصلي
النصر ضد الفيصلي
أميرة فطيم
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يستضيف النصر نظيره الفيصلي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2019، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع السادس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى النصر إلى مواصلة صحوته وخطف الثلاث نقاط من الفيصلي، بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق أبها بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، فيما يعد الفوز الأغلى للعالمي هذا الموسم في ديربي الرياض أمام الهلال بهدفين مقابل هدف سجلهما هداف النصر الأول عبد الرزاق حمدالله، فيما أحرز البرازيلي كارلوس إدواردو، هدف الزعيم في شباك النصر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

-موعد مباراة النصر ضد الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين:-

من المقرر أن تقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

-القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport 1 hd، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية؛ المالكة لحقوق بث جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2019 – 2020.

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر في مواجهة الفيصلي:-

سيغيب عن العالمي كلا من؛ أحمد موسي وعبد الفتاح آدم بسبب عدم تعافيهم من الإصابات، ولن يغيب أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر ببرادلي جونز في حراسة المرمى، وأمامه عبد الرحمن العبيد، وعمر هوساوي، ومايكون بيريرا، وسلطان الغنام، ويأتي عبد الله الخيبري، وبيتروس ماتيوس في وسط الميدان، فيما سيقود هجوم العالمي عبد الرزاق حمد الله.

حراسة المرمى: برادلي جونز
خط الدفاع: عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - مايكون بيريرا - سلطان الغنام
خط الوسط: عبد الله الخيبري - بيتروس ماتيوس
خط الوسط الهجومي: حسين المقهوي - سلمان المؤشر - نور الدين أمرابط
خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

ويحتل النصل المركز الثاني من جدول ترتيب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن الهلال المتصدر، فيما يتواجد الفيصلي في المركز الثالث بالتساوي مع العالمي في عدد النقاط. 
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