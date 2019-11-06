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3 تحذيرات مهمة من "الأرصاد" قبل حلول ذكرى المولد النبوي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:15 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نعيم يوسف
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس في الفترة من الخميس 7 نوفمبر الجاري، إلى الأحد 10 من نفس الشهر، والموافق عيد المولد النبوي الشريف.

وقالت الهيئة في بيانها: "يهنئ الدكتور أشرف صابر ذكي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة جموع الشعب المصري، والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف، مؤكدا على استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، ودرجات الحرارة في المعدل الطبيعي بالنسبة لها في هذا الوفت من العام".

وأضاف البيان: "ولكن في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح خلال هذه الأيام تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليكون الارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات مئوية على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، كما تتكون أيضا الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وسواحلنا الشمالية وأيضا الطرق المؤدية إلى شمال الصعيد، وتظهر سحب منخفضة ومتوسطة على أغلب أنحاء البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين تمتد على جنوب سلاسل البحر الأحمر حتى مرسى علم".

ووجهت الهيئة ثلاثة نصائح للمواطنين خلال هذه الفترة،  أولها عدم الاغترار في ارتفاع درجات الحرارة وقت الظهيرة وتخفيف الملابس خاصة للمواطنين المتواجدين خارج منازلهم في الساعات المتأخرة من الليل أو الساعات الأولى من الصباح حيث أن الطقس يميل للبرودة في هذه الأوقات.
ونصحت الهيئة المواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة المؤدية إلى السواحل الشمالية وأيضا على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد وذلك اعتبارا من وقت الفجر وحتى الساعة التاسعة صباحا، حيث تتكون الشبورة المائية الكثيفة أحيانا والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على هذه الطرق أمام سائقي المركبات لذلك ننصح بتخفيف السرعات وعدم تخطي السيارات الأمامية والإلتزام بالسرعات المحددة لكل مركبة.

وشددت على أنه بالنسبة للتحركات على كافة الطرق المؤدية إلى جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر ومدينتي حلايب وشلاتين ينصح بتعليقها خلال هذه الفترة، أما باقي محافظات الجمهورية وخاصة السياحية منها في الأجواء مهيأة لقضاء أحلى الاوقات بها والاستمتاع بالعطلة الممتدة حتي يوم الأحد، حيث الطقس الخريفي المعتدل المعتاد الذي تنعم به مصر كما أن حركة الملاحة البحرية معتدلة على مسطحي البحرين المتوسط والأحمر.
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