إذاعة مباراة مصر ضد مالي في أمم أفريقيا تحت 21 سنة عبر"تايم سبورت" (فيديو)

تنقل مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة عبر قناة "تايم سبورت" TIME SPORT، التى تجمع منتخب مصر الأوليمبي أمام مالي، على استاد القاهرة الدولي مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك فى السابعة بتوقيت القاهرة .





وتلعب البطولة في مصر من الفترة 8 إلى 22 نوفمبر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة إلى اوليمبياد طوكيو 2020.