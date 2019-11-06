Advertisements
"أحلى أم في الدنيا".. هكذا عبر نجل حلا شيحة عن حبه لوالدته (صورة)
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:57 ص
Advertisements
أماني سلام
Advertisements
أعربت النجمة حلا شيحه، عن سعادتها إزاء تعبير نجلها الصغير عن حبه لها ووصفه لها بأنها أحلى أم في الدنيا.
ونشرت حلا شيحه، صورة لها بصحبة ابنها وذلك عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
تعليقها
وعلقت على الصورة قائلة: "لما ابنك يشوفك أحلى أم وأحلى ست فى الدنيا.. بسأل بني أحمد اكتب أيه قالي أكتبي يا مامي أحسن واحدة فى الدنيا".
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور معبرين عن إعجابهم بتصرف نجلها أحمد، ومتمنين لها السعادة بجانب أبنائها.
مشاركتها في "زلزال"
ومن ناحية أخرى كانت شاركت الفنانة حلا شيحه، في مسلسل" زلزال" مع النجم محمد رمضان، وذلك كان أول عمل لها بعد عودتها من الأعتزال وخلعها الحجاب.
أحداث المسلسل
تدور أحداث مسلسل في فترة زلزال 1992، عن حربي، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان الذي يشتري منزلا بالقسط من خليل، وهو الفنان ماجد المصري، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالبه بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن خليل يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه (حربي) حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها خليل تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يُقام عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين محمد ابن حربي، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة خليل، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور معبرين عن إعجابهم بتصرف نجلها أحمد، ومتمنين لها السعادة بجانب أبنائها.
مشاركتها في "زلزال"
ومن ناحية أخرى كانت شاركت الفنانة حلا شيحه، في مسلسل" زلزال" مع النجم محمد رمضان، وذلك كان أول عمل لها بعد عودتها من الأعتزال وخلعها الحجاب.
أحداث المسلسل
تدور أحداث مسلسل في فترة زلزال 1992، عن حربي، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان الذي يشتري منزلا بالقسط من خليل، وهو الفنان ماجد المصري، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالبه بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن خليل يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه (حربي) حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها خليل تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يُقام عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين محمد ابن حربي، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة خليل، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.
Advertisements