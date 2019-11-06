الإفتاء: نسب الطلاق وصلت إلى أكثر من 70%





أكد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء الشيخ عمرو الورداني، أن ظاهرة مواقع التواصل الاجتماعي هي ظاهرة أشد شراسة من أطفال الشوارع، لافتًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الشخص عرضة للاكتئاب والإحباط والميول الانتحارية.وأشار "أمين"، خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى أن الإنسان أصبح يعيش 6% من الحياة الحقيقية، و94% من الحياة الافتراضية وحياه الآخرين، مشددًا على أن مواقع التواصل الاجتماعي تجعلنا نعيش حياة غير حقيقية.وأضاف أن نسب الطلاق وصلت إلى أكثر من 70%، موضحًا أن دار الإفتاء استقبلت فى الفترة الأخيرة أكثر من 5000 فتوى كان من بينها 3800 فتوى عن الطلاق فقط، لافتًا إلى أن دار الإفتاء قامت بعمل برنامج وحدات الإرشاد الأسري ولجنة للاستشارات الزوجية حتى لا تتفاقم هذه المشكلة.