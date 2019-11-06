عاجل.. مصدر يكشف مصير "فتاة العياط" بعد إخلاء سبيلها

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن الطفلة " أميرة أحمد" المعروفة إعلاميا بـ "فتاة العياط"، أنهت إجراءات إخلاء سبيلها من ديوان مركز شرطة العياط، بعد استلام صحة الإفراج، والأوراق الخاصة بإخلاء سبيلها، وتم تسليمها لوالدها، وخروجها من ديوان المركز.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الفجر بأن محامية " فتاة العياط"، أنهت إجراءات إخلاء سبيلها من النيابة أمس الثلاثاء، فور صدور قرار النيابة باخلاء سبيلها بدون كفالة، موضحًا بأنه تم الكشف الجنائي على الطفلة المعروفة بـ " فتاة العياط"، في وقت سابق وتبين أنها غير مطلوبة على ذمة أي قضايا آخرى، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لم تستأنف على قرار إخلاء سبيلها اليوم، وأن الاستئناف على قرار المحكمة يكون بعد أربعة ساعات من وقت صدور القرار فقط.





كانت قررت محكمة شمال الجيزة، أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل الطفلة "أميرة أحمد"، المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وتسليمها لوالدها بدون كفالة.





وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة، في 24 سبتمبر الماضي تجديد حبس الفتاة "أميرة" في القضية المعروفة إعلاميًا "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق ميكروباص الذي حاول اغتصابها فقامت بقتله دفاعًا عن شرفها، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



