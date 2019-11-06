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عاجل.. مصدر يكشف مصير "فتاة العياط" بعد إخلاء سبيلها

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:44 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن الطفلة " أميرة أحمد" المعروفة إعلاميا بـ "فتاة العياط"، أنهت إجراءات إخلاء سبيلها من ديوان مركز شرطة العياط، بعد استلام صحة الإفراج، والأوراق الخاصة بإخلاء سبيلها، وتم تسليمها لوالدها، وخروجها من ديوان المركز.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الفجر بأن محامية " فتاة العياط"، أنهت إجراءات إخلاء سبيلها من النيابة أمس الثلاثاء، فور صدور قرار النيابة باخلاء سبيلها بدون كفالة، موضحًا بأنه تم الكشف الجنائي على الطفلة المعروفة بـ " فتاة العياط"، في وقت سابق وتبين أنها غير مطلوبة على ذمة أي قضايا آخرى، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لم تستأنف على قرار إخلاء سبيلها اليوم، وأن الاستئناف على قرار المحكمة يكون بعد أربعة ساعات من وقت صدور القرار فقط.

كانت قررت محكمة شمال الجيزة، أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل الطفلة "أميرة أحمد"، المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وتسليمها لوالدها بدون كفالة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة، في 24 سبتمبر الماضي تجديد حبس الفتاة "أميرة" في القضية المعروفة إعلاميًا "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق ميكروباص الذي حاول اغتصابها فقامت بقتله دفاعًا عن شرفها، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتسلمت جهات التحقيق في وقت سابق، تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية الخاصة بالمجني عليه، لينهي الجدل ليوضح إذا كان هناك شخص آخر اشترك مع الفتاة في قتل المجني عليه حيث أوضح التقرير أن الجلد الذي تم العثور عليه أسفل أظافر المجني عليه يعود للمتهمة وليس لشخص آخر، فيما أوضح تقرير الأدلة الجنائية أن آثار الدماء الموجودة على سكين المجني عليه تعود للمتهمة، هذا يثبت رواية الفتاة أميرة بأنها هي التي قتلت المجني عليه دفاعًا عن شرفها.
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