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رابطة "مش كلها قطط وكلاب": الهدف من اختيار ملكة جمال "السلاحف" أن تكون نشيطة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:33 ص
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ملكة جمال السلاحف
ملكة جمال السلاحف
كساب أحمد
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قال رامز إسلام، مؤسس رابطة "مش كلها قطط وكلاب"، إن تنظيم مسابقة "ملكة جمال السلاحف"، تهدف لتجميع هواة السلاحف مرتين في كل عام، وتبادل المعلومات، مستطردًا: "الناس زمان كانت فكرة السلحفاء زلطة، كانت بتجيبها وبترميها في البيت دون أي اهتمام".

وتابع "إسلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء: "ما فيش بيت في مصر ما دخلوش سلحفاء، بس الناس مش بتعرف تربيها صح، السلاحفاء بالنسبة لي جاذبة أكثر من القطط، زي اللي بيجيب حمام وبيطيره".

ولفت إلى أن السلحفاء أنواع كبيرة جدًا، وكل سلحفاء لها سلوك ومع الوقت تأخذ على صاحبها، وهناك نوع من السلاحف تعرف اسمها مع الوقت، مشيرًا إلى أن معايير الفوز في مسابقة "ملكة جمال السلاحفاء" تتمثل في: الصحة العامة، وجمال صدفة السلحفاء، وأن تكون نشيطة، والهدف الرئيسي من هذه المسابقة هو أن يحافظ الناس على السلحفاء بشكل أكبر.
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الكلمات المفتاحية

ملكة جمال السلاحف مصر اليوم السلاحف

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