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خبيرة تغذية تفجر مفاجأة حول تأثير كبسولة المعدة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:29 ص
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كبسولة المعدة
كبسولة المعدة
كساب أحمد
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قالت الدكتور مها راداميس، خبيرة التغذية، إن كبسولة المعدة التي انتشرت في الآونة الاخيرة تعطي احساسًا بالشبع، من خلال ملء المعدة، وهي هامة لكنها لا تعطي أي مفعول دون تنظيم الأكل، متابعة: "ممكن واحد ياخدها، أو يعمل تدبيس معدة، وياكل شيكولاته أو أيس كريم، الكبسولة بمفردها لن يكون لها أي تأثير".

وأضافت "راداميس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن السعرات الموجودة في حلاوة المولد النبوي عالية جدًا، وتؤدي لعمل البنكرياس بصورة كبيرة جدًا، وعلى المواطن أن يقلل الكمية التي يتناولها من حلاوة المولد، معقبة: "مفيش حاجة اسمها دا يوم في السنة، لازم ناخد بالنا من الكمية اللي بناكلها عشان ما نضيعش اللي إحنا عملناه طول السنة".

ولفتت إلى أن أسرع وسيلة للسمنة هي تناول وجبة واحدة طوال، اليوم، مشيرة إلى ضرورة تناول أكل صحي، ليس به سعرات حرارية مرتفعة لكي نحافظ على الجسم.
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الكلمات المفتاحية

مصر كبسولة معدة حلوة المولد النبوي التغذية

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