عاجل.. تصريح صادم من نجمة شهيرة حول إنجابها بدون زواج





أدلت عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة ميريام كلينك بتصريحٍ مثير للجدل، حيث أشارت إلى أنها لا تمانع الإنجاب من دون ارتباط أو زواج.





وأثارت تصريحات كلينك، موجة هجوم واسعة ضدها، حيث اعتبر البعض ما صرحت به لا يتناسب مع المجتمع الشرقي الذي يرفض الإنجاب خارج إطار الزواج.

تصريحها عبر السوشيال ميديا

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي: "أحب صربيا، أنا امرأة وأمتلك حقوقًا هناك، يمكنني إنجاب طفل لوحدي دون ارتباط وتسميته بكلينك، شكرًا الله أنا صربية".



نبذة عنها

ميريام كلينك عارضة أزياء لبنانية ولدت سنة 1970 لوالد لبناني وأم صربية، بدأت عرض الأزياء عندما كانت في سن الخامسة عشر ووتحولت عام 2012 إلى مغنية وهي أيضاً ناشطة وأثارت الجدل حول ارتدائها للملابس المثيرة ومقاطع الفيديو الساخنة وكليباتها وأرائها السياسية ومواضيعها حول البيئة والحيوانات.

شهرتها تصدرت ميريام لفترة طويلة عناوين الصحف عندما أطلقت أغنيتها الأولى بعنوان "عنتر" على الهواء مباشرة ببرنامج "سوري بس" عام 2012. وقد تم انتقاد أداء ميريام لكونها مفرطة في الإثارة الجنسية، ووصفها البعض بأنها "ترقص مثل القطة في وقت التزاوج" بينما تم فهم كلمات الأغنية لدى البعض بأنها تنوه إلى الأعضاء الحساسة للفنانة.





اتهامها بتدهور الفن العربي

واتهمت ميريام بتدهور الفن العربي بصوتها الذي لا يرقى إلى الحد الأدنى من المعايير المقبولة فنياً. وتسببت الحلقة بضجة كبيرة وعدد كبير من الميمات على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا ً تسببت الحلقة تلك بجدل ساخن بين ميريام كلينك وأتباع تغريداتها على موقع تويتر ومنهم الكوميدي اللبناني نمر أبو نصار الذي قدم أغنية تشبه أغنيتها وسخر منها.









