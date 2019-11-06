بعد الفوز على جينيك بدوري الأبطال تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة

انتهت منذ قليل مباراة ليفربول الإنجليزي ضد جينك البلجيكي، بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب أنفيلد معقل ليفربول، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وتقدم فينالدوم لصالح ليفربول، بالدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل سماتا لصالح الضيوف بالدقيقة 40، لينجح تشامبرلين بتسجيل هدف الفوز للريدز بالدقيقة 53 من اللقاء.





ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، بعد تعادل نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي، والتي أقيمت لحساب نفس الجولة.





كان ليفربول، قد حقق الفوز على جينك، للمرة الثانية عقب تحقيق انتصار خارج الديار برباعية مقابل هدف وحيد،على ملعب كريستال معقل جينك بالجولة الثالثة.





وأصبح ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، يحتاج إلى تحقيق تعادل وحيد وحصد نقطة من الجولة المقبلة، ليضمن التأهل بشكل مباشر للدور المقبل دون الانتظار للجولة الأخيرة.





ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة ليفربول المقبلة عقب الفوز على جينك من خلال التقرير الآتي:-





وينتظر ليفربول بقيادة المحترف المصري محمد صلاح، مباراة من العيار الثقيل عندما يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعبه أنفيلد يوم الأحد 10 نوفمبر الجاري، بالبريميرليج.





وتقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ويأمل ليفربول في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم من منافسه مانشستر سيتي لأطول مدة على ملعبه أنفيلد، حيث تعد أخر هزيمة للريدز من السيتزين، كانت عام 2003، أي ما يقرب من 16 عاما.





ويطمح الفريق الأحمر، لتحقيق الفوز على منافسه المباشر وتوسيع الفارق حيث يحل في صدارة الجدول حاليا برصيد 31 نقطة وبفارق 8 نفاط عن السيتي، صاحب المركز الثاني، بعد مرور 11 جولة من المسابقة.





وكان ليفربول، نجح في خطف الفوز من أستون فيلا، بالجولة السابقة بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.





ولم يتلق ليفربول، أي هزيمة حتى الآن بالبريميرليج حيث خاض 11 جولة نجح بالفوز ف 10 جولات وتعادل في واحدة فقط بهدف لمثله ضد مانشستر يونايتد بالجولة التاسعة للمسابقة.