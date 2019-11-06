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ريال مدريد يدخل بقوة في سباق ضم موهبة بوروسيا دورتموند

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:55 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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يجهز نادي ريال مدريد الإسباني عرض مالي ضخم للتعاقد مع موهبة نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال الفترة القادمة.

ريال مدريد يستهدف ضم سانشو

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد يجهز عرض مالي ضخم لضم سانشو

وكشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يجهز عرض مالي ضخم يصل إلى 116 مليون يورو لضم سانشو في الصيف القادم.

منافسة شرسة تنتظر ريال مدريد

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك منافسة شرسة تنتظر نادي ريال مدريد لضم سانشو حيث ترغب العديد من الأندية في التعاقد معه أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي مانشستر سيتي.

مشاركات سانشو مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم

وقد شارك جادون سانشو في 13 مباراة حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره جلطة سراي غدا الأربعاء 6 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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