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ملخص نتائج مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:51 ص
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تشيلسي
تشيلسي
علاء خليف
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أقيمت مساء الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر لعام 2019 عدة مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، أبرزها كانت مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضد فريق جينك البلجيكي والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي أقيمت علي ملعب "أنفيلد".

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير ملخص نتائج مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا:-

- برشلونة × سلافيا براج:
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة برشلونة ضد سلافيا براج التي جمعتهما علي ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، ليرتفع رصيد البرسا إلي 9 نقاط، بينما يصل الفريق التشيكي للنقطة الثالثة.

- زينيت سان بطرسبرج × لايبزيج:
حقق فريق لايبزيج الألماني فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب فريق زينيت الروسي بهدفين دون رد، سجلهما (دييجو ديم – مارسيل سابيتسر)، ليرفع بطل ألمانيا رصيده إلي 12 نقطة، بينما يتوقف رصيد زينيت عند 4 نقاط.
- بوروسيا دورتموند × انتر ميلان:
خطف فريق بوروسيا دورتموند فوزًا صعبًا من انتر ميلان بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما في ألمانيا، حيث سجل لدورتموند (أشرف حكيمي "هدفين" – جوليان براندات)، بينما جاءت ثنائية الانتر عبر (لاوتارو مارتينيز – ماتياس فيتشينو)

وارتفع رصيد بوروسيا دورتموند إلي 7 نقاط وتقدم للمركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة، بينما توقف رصيد انتر ميلان عند 4 نقاط بالمركز الثالث بالمجموعة.

- ليفربول × جينك:
تغلب فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح على نظيره جينك البلجيكي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما علي ملعب "أنفيلد"، سجل ثنائية الريدز (فينالدوم – تشامبرلين)، وجاء هدف الضيوف عبر اللاعب (مبوانا ساماتا)، ليرتفع رصيد الليفر إلي 9 نقاط ويتصدر جدول ترتيب مجموعته، بينما توقف رصيد جينك عند نقطة وحيدة بالمركز الأخير.

- نابولي × سالزبورج:
تعادل فريق نابولي الإيطالي مع فريق سالزبورج النمساوي 1-1 في المجموعة الخامسة خلال المباراة التي جمعتهما في إيطاليا.

وارتفع رصيد نابولي إلي 8 نقاط يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق نقطة خلف ليفربول المتصدر بـ 9 نقاط، بينما وصل نادي سالزبورج للنقطة 4 بالمركز الثالث بالمجموعة.

- تشيلسي × أياكس:
حقق فريق تشيلسي تعادل مثير مع فريق أياكس بنتيجة 4-4 في مباراة مجنونة جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

سجل أهداف تشيلسي (جورجينهو "هدفين" – أزبيليكويتا – جاميس)، بينما جاءت أهداف أياكس عن طريق (أبراهام "بالخطأ في مرماه" – بروميس – اريزابالاجا "بالخطأ في مرماه" – فان دي بيك)، وتساوي رصيد الفريقين لكل منهما 7 نقاط ويتفوق الفريق الهولندي بفارق الأهداف.

- ليون × بنفيكا:
تغلب فريق ليون الفرنسي على ضيفه فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-1 في المباراة التي اقيمت بينهما في فرنسا مساء الثلاثاء.

وارتفع رصيد ليون الفرنسي إلي 7 نقاط ويحتل المركز الثاني بمجموعته خلف لايبزيج المتصدر بـ 9 نقاط، بينما يتذيل بنفيكا الترتيب برصيد 3 نقاط.

- فالنسيا × ليل:
اكتسح فريق فالنسيا الاسباني ضيفه ليل الفرنسي بنتيجة 4-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب "ميستايا".
ورفع الفريق الاسباني رصيده إلي 7 نقاط ليتساوي مع فريقي أياكس وتشيلسي، بينما توقف رصيد ليل عند نقطة وحيدة بالمركز الأخير.
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