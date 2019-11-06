Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار الكرة المصرية: فرمان ناري من البدري ضد لاعبي بيراميدز.. وإصابة قوية لنجم الأهلي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:45 ص
Advertisements
حسام البدري
حسام البدري
محمد جمال
Advertisements
شهدت الكرة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر العديد من الأحداث الرياضية الهامة، ويعد أبرزها إستبعاد منتخب مصر لسباعي بيراميدز ووجود عرض مغري لضم مدافع الزمالك بجانب توافد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر.

فرمان من حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر بإستبعاد لاعبي بيراميدز

قام حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر بإستبعاد لاعبي بيراميدز من المعسكر الجاري في برج العرب بالأسكندرية، إستعدادا لخوض اول مباراتين من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان نادي بيراميدز قد رفض إرسال لاعبيه الدوليين لمنتخب مصر متمسك بإرسالهم وفقا لمواعيد الأجندة الدوليه، مما جعل حسام البدري يقرر ضم كريم طارق جناح طلائع الجيش وأيمن اشرف مدافع النادي الأهلي.

مجلس إدارة الأهلي يقرر تعين محسن صالح رئيس للجنة التخطيط

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتعيين نجم الأهلي السابق والمدير الفى لمنتخب مصر والإسماعيلي السابق محسن صالح رئيس للجنة التخطيط بالنادي الأهلي.

ومن المقرر إنعقاد جلسة بين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ومحسن صالح لوضع خطة العمل الفترة القادمة.

إصابة حارس الأهلي في مران منتخب مصر

أصيب اليوم محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر خلال مران الفراعنة على ملعب برج العرب بالأسكندرية إستعدادا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتعرض الشناوي لإصابة بشد في العضلة الخلفيه ليقرر الجهاز الفنى خروجه من التقسيمة، خوفا عليه من تفاقم الإصابة، ليكمل أيمن طاهر مدرب الحراس المران بالثنائي محمد عواد ومحمد بسام.

عرض مغري من اتحاد جده السعودى لنجم الزمالك

أفادت تقارير صحفية سعوديه اليوم عن تفكير نادى اهلي جده السعودى من التعاقد مع محموذ علاء مدافع نادى الزمالك ومنتخب مصر خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت التقارير أن محمود علاء حظى باهتمام العديد من الأندية السعودية ويأتي في مقدمتهم، النادي الأهلي السعودي، والذي قدم عرضا مغريا إلى اللاعب لضمه خلال الميركاتو الشتوي.

توافد بعثات المنتخبات الاولمبيه علي مصر إستعدادا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يستمر توافد المنتخبات الأولمبية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

ووصل اليوم منتخبي غانا وجنوب إفريقيا لمطار القاهرة إستعدادا للمشاركة في البطولة كما كان وصلت بعثتي نيجيريا والكاميرون منذ أيام وعقدوا معسكر بمدينة الإسماعيلية.

الزمالك يواجه منتخب جنوب إفريقيا وديا

إتفق نادي الزمالك مع منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي علي خوض مباراة ودية بينهما غدا إستعدادات لمباريات الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

ويقع منتخب جنوب إفريقيا ضمن المجموعه الثانية بجانب نيجيريا وكوتديفوار وزامبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئيس النادي الاهلي حسام البدري الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 4 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة تشيلسي وأياكس بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش تشيلسي مباشر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جول صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ ساعتين و 27 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة محمد الشناوي في مران منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: قرارًا ناريًا من البرسا ضد فالفيردي وتحديد المرشحين الجُدد لقيادة برشلونة ورد فعل ميسي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

يلا شووت MATCH beIN مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر yalla SHOOT كورة جول رابط ماتش صلاح ليفربول NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

البدري ومتعب سمنة على عسل

الحل السحري لأزمة الأهلي واتحاد الكرة

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

أهم أخبار الكرة المصرية اليوم الجمعة.. شارة المنتخب تتسبب في أزمة بين نجم الأهلي والفرعون

البدري: مقتنع بإمكانيات "كهربا".. وهدفي بناء فريق جديد لمنتخب مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

10:41 م

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

10:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status