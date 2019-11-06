أهداف مباراة - تشيلسي 4 × 4 أياكس| دوري أبطال أوربا

حسم التعادل الإيجابي موقعة ستامفورد بريدج المثيرة بين تشيلسي وضيفه أياكس أمستردام بنتيجة 4-4 مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



