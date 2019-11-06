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أهداف مباراة - تشيلسي 4 × 4 أياكس| دوري أبطال أوربا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:41 ص
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تشيلسي وأياكس اليوم
تشيلسي وأياكس اليوم
محمد مرعي
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حسم التعادل الإيجابي موقعة ستامفورد بريدج المثيرة بين تشيلسي وضيفه أياكس أمستردام بنتيجة 4-4 مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبعد هذا التعادل إشتعلت المنافسة على صدارة المجموعة حيث بات رصيد تشيلسي وأياكس وفالنسيا سبعة نقاط لكل فريق، فيما يتواجد ليل الفرنسي والذي هزم الليلة من فالنسيا برباعية، أخيراً في ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
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